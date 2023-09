Recensione Huawei Watch GT 4: eleganza PURA e software migliorato

Se ne parla da più di un anno e finalmente ci siamo: Huawei ha finalmente presentato il suo nuovo Huawei Watch GT 4. E, ve lo dico subito: il nuovo smartwatch del brand è un po' una conferma, un po' una rivoluzione dal punto di vista software. Attenzione però, il software non è stato rivoluzionato, ma il brand ha risolto uno dei problemi più impattanti sull'esperienza utente.

Huawei, da che ne ho memoria, è sempre molto attenta ai feedback dei propri clienti e questo Watch GT 4 mi sembra proprio un prodotto nato dall'ascolto delle critiche: è economico, mantiene quasi lo stesso design del fratello maggiore, ed è leggerissimo. Ma non finisce qui: finalmente il problema è stato risolto il problema relativo alla visualizzazione delle notifiche ed ora, alleluja, quando arrivano più notifiche da una determinata applicazione (tipo WhatsApp o Telegram) si potranno visualizzare tutte senza alcun problema.

Recensione Huawei Watch GT 4: la migliore alternativa all'Apple Watch, sia per iPhone che per Android

Design e materiali

Huawei Watch GT 4 è tra gli smartwatch più eleganti in circolazione. Il design è moderno, ricercato ed è disponibile in un'enorme quantità di varianti tra dimensioni, colorazioni e cinturini. Le casse sono da 46 mm (più maschile) e 41 mm (più femminile), ovviamente quella che abbiamo ricevuto in prova è la 46 millimetri con cinturino in acciaio e cassa in acciaio: e considerando il prezzo di vendita, potersi portare a casa un prodotto con lunetta in metallo, corpo e cinturino in acciaio inossidabile e parte posteriore in fibra polimerica è una cosa non da tutti i giorni. Da questo punto di vista Huawei ha fatto un lavoro egregio, che nessun altro brand è riuscito a fare in quanto a rapporto qualità/prezzo.

Ciò che accomuna, in ogni caso, ogni variante dello smartwatch è l'estrema cura nell'assemblaggio: la ghiera ruotante in alluminio è piuttosto robusta, ed i dettagli come il marchio serigrafato proprio sulla ghiera ci fanno capire come l'azienda ci tenga a curare i minimi particolari.

Nonostante questo lo smartwatch pesa solo 48 grammi (senza il cinturino) ed al polso è leggerissimo. La forma della cassa inoltre, cambia moltissimo dal quella vista nel Huawei Watch GT3 (qui la recensione): ora segue quella del polso ed unita ad uno spessore di circa 11 millimetri rende Huawei Watch GT 4 molto comodo da indossare.

È certificato IP68 ed può essere immerso fino a 5 ATM, ma uno dei particolari che mi è piaciuto di più dal punto di vista di design e processo costruttivo è il sistema utilizzato per sganciare le maglie nel caso in cui bisogni regolare la misura del cinturino in alluminio: ogni maglia infatti, integra una piccola leva che permette di sganciare ogni singolo elemento, semplificando la procedura profondamente.

Display

Una delle peculiarità del Huawei Watch GT 4 è sicuramente lo schermo, anche se rispetto alla generazione precedente le differenze sono davvero poche. È grande 1,43″ ed ha una una risoluzione pari a 466 x 466 pixel che rende le immagini sempre ben definite, con colori saturati il giusto e neri profondi, che si vede benissimo anche in condizioni di luce diretta.

Nulla di nuovo rispetto al GT3, direte voi, ma in realtà c'è una bella novità: rispetto alla generazione precedente, con la quale ci lamentammo dello scarso trattamento oleofobico, con il Huawei Watch GT 4 il brand ha risolto il problema ed ora le impronte sul vetro che copre il pannello sono solo un lontano ricordo.

Hardware e prestazioni

A livello hardware, invece, è più evidente la differenza con il modello superiore; Huawei GT 4 deve fare i conti con alcune rinunce, tra tutti il Wi-Fi o ancora l'NFC. Compromessi che potrebbero non pesare sull'utilizzo quotidiano di gran parte degli utenti ma che, soprattutto per quanto riguarda l'NFC, penso sia arrivato il momento di risolvere soprattutto perché ormai Huawei Pay sta diventando supportato sempre da più istituti bancari.

Per quanto riguarda il SoC che muove questo watch, Huawei ha reso pubbliche pochissime informazioni e dettagli. Poco male però, perché tutta l'esperienza utente è sempre veloce e fluida ed i rallentamenti sono praticamente inesistenti.

Quello che posso dirvi però, è che dal punto di vista hardware quelli di Huawei devono aver fatto una piccola magia con il GPS: nel modello da 46 millimetri Huawei ha utilizzato una nuova tecnologia di localizzazione satellitare direzionale GNSS intelligente, che regola in modo automatico il fix satellitare seguendo il movimento dei satelliti in orbita. In soldoni, non solo la precisione del posizionamento è migliorata del 30%, ma l'aggancio ai satelliti è praticamente fulmineo grazie a cinque sistemi dual-band.

Si può rispondere alle chiamate direttamente dal Watch GT 3 e parlare in vivavoce; l'audio proveniente dallo speaker è di ottima qualità, il suono è limpido e la voce è perfettamente chiara ed udibile.

Software e sensori

Huawei GT 4 arriva con Harmony OS nella versione 4.0 ed è compatibile sia con tutti gli smartphone Android che con iPhone. A dirla tutta, considerando la qualità costruttiva e, come vedremo, alcune migliorie software e l'autonomia della batteria, il nuovo smartwatch del brand è da considerare l'unica vera alternativa all'Apple Watch per gli utenti che hanno un iPhone e non vogliono spendere cifre esagerate per acquistare un dispositivo del genere.

Del software di Huawei ne abbiamo ormai parlato a sufficienza, ed anche se il brand ha inserito interessanti novità grafiche (di cui parleremo a breve), a mio avviso la cosa più importante è un'altra: finalmente ora si possono visualizzare tutte le notifiche provenienti da una determinata applicazione di messaggistica, in modo tale da poter leggere tutta la conversazione in caso di messaggi multipli in entrata.

E vi sembrerà strano, ma dal mio punto di vista questo era uno dei limiti più grandi relativi all'esperienza utente con gli smartwatch di Huawei.

Il Launcher V2.0 migliora la gestione dei widget ed introduce un design a “scacchiera” nell'elenco delle applicazioni, permette ora di inserire fino a 7 schede personalizzate a cui accedere tramite swipe orizzontali partendo dal quadrante e migliora anche il multitasking, visualizzando in una finestra mobile tutte le applicazioni attive che, tra l'altro, continuano ad essere eseguite in background.

Dal punto di vista “benessere” poi, arrivano tre novità: migliora il monitoraggio del ciclo mestruale, il rilevamento del sonno è diventato ancora più preciso ed integra la voce “consapevolezza della respirazione del sonno” che rileva eventuali irregolarità nella respirazione durante il sonno, fornendo ulteriori informazioni sullo stato della salute respiratoria.

Infine è stata introdotta la modalità “rimani in forma”: un'app pre-installata che può essere utilizzata anche come quadrante, che utilizza dati in tempo reale utili per la gestione del fabbisogno calorico e fornisce consigli completi e personalizzati a seconda delle specifiche esigenze aiutando l’utente nella gestione del peso, considerando gli alimenti ingeriti e le calorie bruciate.

Ottima come sempre l'app per il fitness che registra tantissimi dati in tempo reale e che permette anche di creare un piano di allenamenti per il running con tanto di assistente vocale all'allenamento ed è in grado anche di rilevare la temperatura cutanea, ma con una precisione non proprio perfetta.

Insomma, se solo Huawei migliorasse l'aspetto generale dei suoi quadranti (che sono tantissimi, ma tutti ancora troppo orientaleggianti) e arricchisse l'offerta di app di terze parti da scaricare tramite l'App Gallery, il suo OS rasenterebbe la perfezione.

Autonomia della batteria

La batteria del Huawei GT 4 da 46 mm è da 524 mAh, mentre nel modello da 41 mm troviamo una 323 mAh. E, vi dico una cosa: da quando l'ho ricevuto in prova l'ho caricato solo una volta.

Senza utilizzare l'Always On display infatti, si potrebbe arrivare ben oltre i 10 giorni con un'unica carica, che diventano circa 6 qualora si attivasse lo schermo sempre attivo.

Prezzo di vendita e considerazioni

HUAWEI WATCH GT 4 è disponibile in Italia su Huawei Store a partire da oggi. In occasione del lancio, dal

14 Settembre al 15 Ottobre, con l’acquisto di HUAWEI WATCH GT 4 si riceveranno automaticamente 1 anno

di estensione della garanzia commerciale e delle HUAWEI FreeBuds SE 2 in omaggio.

Ecco tutti i prezzi per le varianti del HUAWEI WATCH GT 4

Black 46mm con cinturino in fluoroelastomero al prezzo di € 249,90

Brown 46mm con cinturino in pelle al prezzo di € 269,90

Steel 46mm con cinturino in acciaio inossidabile al prezzo di € 369,90

Rainforest Green GMT 46mm con cinturino in materiale composito al prezzo di € 249,90

White 41mm con cinturino in pelle al prezzo di € 249,90

Light Gold 41mm con cinturino in maglia Milanese dorata al prezzo di € 299,90

Silver 41mm con cinturino in acciaio inossidabile con rifiniture dorate al prezzo di € 399,90

Ora, senza dubbio non parliamo di cifre bassissime, ma c'è da valutare un aspetto importante: i competitor nella stessa fascia di prezzo, non offrono un assemblaggio ed una costruzione ai livelli di questo Watch GT 4.

Tirando le somme questo HUAWEI WATCH GT 4 è promosso. È leggero e comodo, ha un ottimo display, il software è completissimo e soprattutto la parte sport e salute è molto curata. Certo, rispetto ad un WearOS perde uno store ricco di applicazioni e non permette i pagamenti tramite NFC, ma l'autonomia della batteria è pazzesca. Ed ora si possono anche visualizzare tutte le notifiche senza più problemi di sorta. Peccato però, che ancora non si possa rispondere se non con dei messaggi prestabiliti.





