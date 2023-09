Motorola presenta Edge 40 Neo e porta Moto G84 e G54 in Italia

Un nuovo componente fa il suo ingresso nella famiglia Edge 40: si tratta di Motorola Edge 40 Neo, che fa il suo esordio in Italia assieme ad altri due modelli, Moto G84 e G54. Questi ultimi erano già stati precedentemente presentati in altri mercati e adesso vengono proposti ufficialmente anche nel nostro mercato, perciò scopriamone specifiche e prezzi.

Motorola: arrivano i nuovi Edge 40 Neo, Moto G84 e G54, anche in Italia

Moto Edge 40 Neo

Motorola Edge 40 Neo è l'ennesimo smartphone realizzato in collaborazione con Pantone, ed è disponibile nelle tre colorazioni Black Beauty e in pelle vegana Soothing Sea e Caneel Bay. Ha uno spessore di 7,76 mm, è certificato IP68 contro liquidi e polvere ed è realizzato con tecnica Lenovo CO2 Offset: questo significa confezioni realizzate al 60% in materiali riciclati, prive di plastiche e colorate con inchiostro di soia. Anche le scocche posteriori sono 100% vegetali, le quali incorporano uno schermo da 6,55″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) in 20:9 con densità di 402 PPI. È un pannello curvo p-OLED con supporto HDR10+, refresh rate fino a 144 Hz, sensore ID ottico e luminosità massima di 1.300 nits.

È il primo smartphone a essere mosso dal Dimensity 7030, SoC TSMC a 6 nm dotato di CPU octa-core (2 x 2,5 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55) e GPU Mali-G610 MC3, con tagli di memoria da 12/256 GB non espandibili e una batteria da 5.000 mAh con ricarica TurboPower da 68W (50% in 15 minuti). La connettività è di tipo 5G, il software è Android 13. ha speaker stereo e c'è una doppia fotocamera posteriore da 50+13 MP f/1.8-2.2 con sensore UltraPixel con OIS e ultra-grandangolare/macro, così come una selfie camera da 32 MP f/2.4 Quad Pixel.

Motorola Edge 40 Neo è disponibile al prezzo di listino di 399€.

Moto G84

Il trittico si compone anche di Moto G84, anch'esso in collaborazione con Pantone nelle tre colorazioni Viva Magenta, Midnight Blue e Marshmallow Blue in pelle vegana. Questa volta è certificato IP54, per uno schermo sempre p-OLED ma da 6,5″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) in 20:9 con densità di 405 PPI, supporto HDR10+, sensore ID ottico, luminosità fino a 1.300 nits e refresh rate a 120 Hz.

Da piattaforma MediaTek passiamo a quella Qualcomm, con lo Snapdragon 695 5G a 6 nm TSMC con CPU octa-core Kryo 660 (2 x 2,2 GHz A78 + 6 x 1,7 GHz A55), GPU Adreno 619 e memorie da 12/256 GB con microSD. Ha una batteria da 5.000 mAh con ricarica TurboPower da 30W, software Android 13, speaker stereo Dolby Atmos, doppia fotocamera da 50+8 MP f/1.9-2.2 con OIS, ultra-grandangolare/macro e selfie camera da 16 MP.

Moto G84 è disponibile al prezzo di listino di 299,90€.

Moto G54

Chiudiamo con Moto G54, disponibile nelle quattro colorazioni Midnight Blue, Glacier Blue, Mint Green e Indigo Blue. Ha uno schermo LCD da 6,5″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) in 20:9 con densità di 405 PPI e refresh rate a 120 Hz. Il lettore d'impronte è laterale, ha speaker stereo e torna alla piattaforma MediaTek con Dimensity 7020 5G, SoC TSMC a 6 nm con CPU octa-core (2 x 2,2 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55), GPU IMG BXM-8-256 e memorie da 8/128 GB con microSD. La batteria è una 5.000 mAh con ricarica TurboPower da 15W e non manca una doppia fotocamera da 50+2 MP f/1.8-2.2 con OIS, macro e selfie camera da 16 MP f/2.4.

C'è anche Moto G54 Power, ovvero la versione indiana di Moto G54, che arriva in Europa e lo fa differenziandosi per la batteria. Ha una capiente unità dai 6.000 mAh con ricarica TurboPower da 33W, anche in modalità inversa per usare lo smartphone come powerbank. Inoltre, la doppia fotocamera è da 50+8 MP con un ultra-grandangolare al posto del sensore macro.

Moto G54 è disponibile al prezzo di listino di 229,90€, mentre non abbiamo informazioni per G54 Power in Italia.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le