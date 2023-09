Amazon Prime Video arriva su Polestar 2 e Volvo: l’intrattenimento raddoppia

Dopo il debutto di YouTube a giugno ecco che un altro grande servizio dedicato all'intrattenimento comincia a fare capolino a bordo di Polestar 2 (e sulle auto Volvo). L'annuncio arriva tramite i canali ufficiali dei due marchi automobilistici e vede protagonista Amazon Prime Video, una delle grandi piattaforme di streaming presenti sul mercato.

Amazon Prime Video disponibile su Polestar 2 e Volvo

Crediti: Polestar

La Polestar 2 – lanciata nel 2019 – è stata la prima auto dotata del sistema operativo Android Automotive (con Google integrato) e fin dal debutto si è arricchita con tanti servizi di terze parti. Tra questi Waze, EasyPark, AccuWeather e così via, fino ad arrivare a YouTube a giugno e alla novità del momento. Amazon Prime Video è disponibile sia per Polestar 2 che per i veicoli Volvo: l'applicazione è scaricabile direttamente tramite il Play Store di Google. Inoltre, come incentivo alla sicurezza, il servizio di streaming di Amazon è accessibile solo quando il veicolo è parcheggiato.

Crediti: Polestar

Ricordiamo che Volvo e Polestar sono state le prime case automobilistiche ad adottare il sistema operativo Android Automotive e la collaborazione tra le due realtà e Google continua ancora oggi (tanto da aver influenzato anche lo sviluppo delle future auto, che avranno schermi più grandi, funzioni sempre più smart e ovviamente tante app compatibili).

A proposito di Polestar, di recente il CEO della compagnia ha anticipato una grande novità: l'azienda lancerà entro fine anno uno smartphone realizzato in collaborazione con Meizu. Il dispositivo sarà prodotto dalla casa cinese ma avrà il marchio Polestar e servirà a rafforzare la presenza del brand in Cina: il dispositivo dovrebbe offrire funzionalità avanzate in modo da avere un'esperienza senza soluzione di continuità tra telefono e auto.

