Huawei Watch GT 4 ufficiale in Italia: design sofisticato e tanta tecnologia

Dopo i nuovi modelli della serie Watch 4, il colosso tecnologico cinese rinnova anche la gamma GT e lo fa con un dispositivo nuovo di zecca, caratterizzato da uno stile inedito e sofisticato. Huawei Watch GT 4 debutta oggi in Italia, sia in versione da 46 mm che da 41 mm: andiamo a scoprire tutti i dettagli di questa novità, le differenze tre i modelli ed il prezzo per il nostro paese!

Huawei Watch GT 4: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo indossabile premium

Design, display e materiali

Il nuovo arrivato della compagnia riflette lo spirito “Grand Tourer”: un indossabile top di gamma ad alta affidabilità e con funzionalità di tutto rispetto. Huawei Watch GT 4 punta ad innovare dal punto di vista dello stile e delle funzionalità, ma senza abbandonare il design classico e senza tempo degli orologi tradizionali. Lo smartwatch è disponibile in due varianti: il modello da 46 mm è caratterizzato da una scocca ottagonale ed una struttura robusta e resistente mentre la versione da 41 mm offre un corpo affusolato ed un look glamour ispirato alla gioielleria di lusso.

Grazie spazio alla personalizzazione grazie a sette diverse combinazioni di colorazioni: Huawei ha ideato una versione più classica e maschile da 46 mm con bracciale in acciaio inossidabile, cinturino marrone in pelle, cinturino verde in materiale composito e infine la variante con cinturino in fluoroelastomero; la versione da 41 mm è più adatta al pubblico femminile, con un'elegante maglia milanese dorata, cinturino bianco in pelle e cinturino in acciaio inossidabile con rifiniture dorate.

Per quanto riguarda gli schermi si tratta di pannelli AMOLED da 1,43″ e da 1,32″ (rispettivamente con densità di 326 PPI e 352 PPI, entrambi con risoluzione466 x 466 pixel). Le personalizzazioni continuano con i quadranti: è possibile scegliere tra oltre 25.000 watch face differenti, direttamente dall'app ufficiale Huawei Health.

Funzioni per salute e fitness

I nuovi indossabili sono dotati della tecnologia di monitoraggio dei parametri vitali TruSeen 5.5+ che incorpora un algoritmo di miglioramento del segnale a canali multipli basato su un algoritmo proprietario di Deep Learning. Gli utenti hanno a disposizione una lettura della frequenza cardiaca più accurata del 30% anche durante attività in movimento (come la corsa o il salto della corda). La gamma Watch GT 4 presenta la versione aggiornata TruSleep 3.0 che fornisce un'analisi migliorata dei cicli del sonno con una comprensione completa del riposo notturno, aiutando così gli utenti a regolare le proprie abitudini.

Tra le varie funzioni, la versione 3.0 include la Consapevolezza della respirazione nel sonno che rileva eventuali irregolarità nella respirazione durante il sonno, fornendo ulteriori informazioni sullo stato della salute respiratoria. Presente all'appello anche la funzionalità migliorata Monitoraggio intelligente del ciclo mestruale 3.0 che analizza in maniera intelligente indicatori fisiologici come la frequenza cardiaca durante il sonno, la temperatura cutanea, il ritmo respiratorio e altro ancora, utili per poter prevedere il periodo mestruale con una precisione superiore del 15% rispetto agli altri smartwatch Huawei.

Gli Anelli attività sono stati rinnovati: gli utenti possono trovare la motivazione giusta per tenersi in forma, visualizzando le proprie statistiche fitness giornaliere (calorie bruciate, durata dell'esercizio e attività mentre si è in piedi) in un colpo d'occhio, tenere traccia delle attività di fitness quotidiane e completare gli anelli. Per incentivare a completare tutti e tre gli anelli nell'arco di una giornata, la funzione include un sistema di medaglie per premiare il raggiungimento di nuovi traguardi e il superamento dei propri obiettivi.

Inoltre, lo smartwatch offre il supporto ad oltre 100 modalità sportive che includono anche discipline in voga come il padel e gli e-sport. Non manca il tracciamento GNSS (Dual Band a cinque sistemi), che migliora la precisione di posizionamento del 30% rispetto ai modelli precedenti: questa funzione è però esclusiva della versione da 46 mm. Entrambe le varianti, invece, presentano la funzionalità di gestione avanzata delle calorie “Rimani in forma”: l'app, integrata direttamente nell'orologio anche come watchface, utilizza dati in tempo reale utili per la gestione del fabbisogno calorico e fornisce consigli completi e personalizzati a seconda delle specifiche esigenze aiutando l’utente nella gestione del peso, considerando gli alimenti ingeriti e le calorie bruciate.

Per concludere Watch GT 4 offre un nuovo launcher, la possibilità di rispondere velocemente ai messaggi e alle notifiche, l'accesso alle app di terze parti per musica e navigazione, le chiamate Bluetooth e tanto altro ancora.

Prezzo e uscita in Italia

Il nuovo Huawei Watch GT 4 è disponibile in Italia tramite lo store ufficiale del brand, con prezzo a partire da 249,9€. Inoltre dal 14 settembre al 15 ottobre, con l'acquisto del dispositivo si riceveranno automaticamente un anno di estensione della garanzia commerciale e gli auricolari true wireless FreeBuds SE 2 in omaggio. Di seguito trovate l'elenco delle varianti ed il relativo prezzo.

46 mm Black (fluoroelastomero) – 249,9€ Brown (pelle) – 269,9€ Steel (acciaio inossidabile) – 369,9€ Rainforest Green (materiale composito) – 249,9€



41 mm White (pelle) – 249,9 Light Gold (maglia milanese dorata) – 269,9€ Silver (acciaio inossidabile) – 369,9€



