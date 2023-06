Huawei Watch 4 Series e Huawei Band 8 arrivano in Italia

I nuovi indossabili del colosso cinese arrivano finalmente in Italia e sono disponibili all'acquisto fin da subito. Huawei Watch 4 e Watch 4 Pro sono i nuovi orologi premium, tutti potenza e stile, mentre Huawei Band 8 è l'ultima versione del fitness tracker del brand: andiamo a dare uno sguardo alle caratteristiche di tutti i modelli e al prezzo di vendita per il nostro paese.

Huawei Watch 4 e Watch 4 Pro sono disponibili all'acquisto in Italia, insieme a Huawei Band 8

Sia Huawei Watch 4 che il fratello maggiore Pro continuano a mantenere linee futuristiche ed eleganti, con materiali premium e funzionalità avanzate in termini di gestione dei parametri vitali. Il modello Pro è dotato di un corpo in titanio di grado aerospaziale ed un vetro sferico in zaffino che riveste il display: eleganza e resistenza per un dispositivo top equipaggiato con uno schermo AMOLED LTPO da 1,5″.

Huawei Watch 4 presenta un corpo in acciaio inossidabile con display in vetro curvo, un pannello LTPO sempre da 1,5″. Entrambi i dispositivi sono impermeabili fino a 30 metri, con resistenza all'acqua fino a 5 ATM e con certificazione IP68.

La gamma Watch 4 supporta funzionalità avanzate per la salute, con il monitoraggio del sonno TruSleep 3.0, la nuova funzione “Controllo respirazione” (per il controllo delle funzionalità polmonari), SpO2, rilevamento dell'attività cardiaca e misurazione della temperatura della pelle.

Health Glance e Trends permettono in maniera semplice e rapida di capire i dati sulla propria salute, completi anche di funzionalità grafiche. Smart Health Reminders avvisa gli utenti inviando notifiche e suggerimenti con cadenza regolare per aiutarli a mantenere un battito cardiaco adeguato e tenere sotto controllo i livelli di ossigenazione del sangue, oltre a segnalare eventuali anomalie in maniera tempestiva.

Non mancano poi oltre 100 modalità sportive, che include sia attività più classiche (come corsa, ciclismo e nuovo) e anche le immersioni fino a 30 metri.

Completano il quadro il supporto eSIM (per entrambi), la funzione Super Link (per connettersi con smartphone e auricolari dallo stesso account, in modo che gli utenti possano rispondere alle chiamate, controllare la riproduzione musicale e scattare foto in remoto direttamente dal proprio orologio) e Petal Maps Watch Edition. In termini di autonomia, Watch 4 Pro e Watch 4 offrono rispettivamente 4,5 e 3 giorni di durata della batteria in scenari di utilizzo tipici con la modalità Standard. Presente all'appello la ricarica Wireless SuperCharge.

I nuovi Huawei Watch 4 e 4 Pro sono già disponibili all'acquisto in Italia; il primo viene proposto con cinturino in fluoroelastomero a 449,9€ mentre il secondo è acquistabile con cinturino in pelle scura marrone a 549,9€ e nella versione con cinturino in titanio di grado aerospaziale a 649,9€.

Inoltre, acquistando uno dei due modelli entro il 21 giugno si potrà ottenere in omaggio anche gli auricolari FreeBuds 5i.

Huawei Band 8

Oltre ai due indossabili premium arriva anche Huawei Band 8, altra novità importante. Il fitness tracker è dotato di un corpo compatto e leggero, dello spessore di 8,99 mm ed un peso di soli 14 grammi. L'accessorio è equipaggiato con un display AMOLED da 1,47″, con una cornice ultra-sottile ed uno schermo in vetro ricurvo di alta qualità.

Tante watchface, monitoraggio della salute (con Huawei TrueSleep e TruSeen 5.0), un sistema di allenamento scientifico offerto dall'algoritmo TruSport, il sopporto ad oltre 100 sport diversi e tanto altro ancora. Per l'autonomia, si parla di circa 14 o 9 giorni (fino a 3 con modalità Always-On Display attiva). Anche in questo caso abbiamo la ricarica rapida, per beneficiare di due giorni di utilizzo con 5 minuti di carica.

Huawei Band 8 è subito disponibile all'acquisto in Italia al prezzo di 59,9€ nelle colorazioni Midnight Black, Sakura Pink ed Emerald Green. Inoltre, fino al 21 giugno, con l'acquisto del nuovo fitness tracker sarà possibile acquistarne un secondo a metà prezzo.

