Google Pixel Tablet si ripara su iFixit: disponibili manuali e parti di ricambio

La partnership tra Google e iFixit prosegue con il supporto ufficiale per il nuovo Pixel Tablet, le cui guide per la riparazione e le parti di ricambio approdano oggi sul noto portale per le riparazioni fai-da-te. Dopo Pixel 7 e Pixel Fold, anche il primo tablet di Google può essere riparato acquistando in piena autonomia i pezzi da sostituire e gli strumenti necessari.

Google e iFixit ancora insieme per le riparazioni fai-da-te di Pixel Tablet

Crediti: iFixit

Tramite iFixit, gli utenti possono acquista le parti di ricambio per Pixel Tablet, tra cui il case posteriore (che include tre microfoni, le antenne, il pulsante d'accessione con sensore per le impronte digitali e i controlli per il volume), il display con la fotocamera da 8 MP, la batteria da 7020 mAh, la porta USB-C, i quattro speaker e la fotocamera posteriore.

Il servizio, inoltre, mette a disposizione le guide per lo smontaggio completo di Pixel Tablet, oltre che quelle per la sostituzione della batteria, della scocca, della fotocamera posteriore, dello schermo, degli speaker e della porta USB-C.

Come sempre, in combinazione con le parti di ricambio è possibile acquistare anche il kit con gli strumenti necessari alla sostituzione. Trovate tutte le informazioni, le parti di ricambio e le guide alla riparazione direttamente alla pagina ufficiale.

