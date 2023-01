Google Pixel Tablet potrebbe debuttare solo in versione Pro

Google ha anticipato il debutto del suo primo tablet nel corso dell'evento I/O dello scorso anno: il 2023 vedrà il debutto del dispositivo e in questo approfondimento facciamo il punto della situazione. Specifiche tecniche, caratteristiche, prezzo e uscita: tutto quello che sappiamo finora sull'inedito Google Pixel Tablet, il pad dal design unico nel suo genere.

Google Pixel Tablet (Pro): tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Come anticipato in apertura, Google Pixel Tablet è stato svelato (in parte) già dallo scorso anno. Parliamo di un pad dal look minimale ed essenziale, con un ampio schermo e cornici (più o meno) ottimizzate. Sul retro trova spazio una singola fotocamera principale (o doppia, secondo alcune voci). La grande novità è rappresentata dalla dock con cui arriverà il tablet.

Il terminale avrà dalla sua una base di ricarica con altoparlanti integrati (e agganci magnetici) che lo terrà posizionato in verticale, trasformandolo in uno smart screen. In questo modo il tablet diventa utile in qualsiasi momento, diventando il compagno perfetto per la produttività, l'intrattenimento e la demotica.

Non ci sono dettagli ufficiali, ma pare che Google Pixel Tablet potrebbe avere un display LCD da 10,95″ con risoluzione 2560 x 1600 pixel. La sicurezza sarebbe affidata ad un lettore d'impronte posizionato lateralmente; ovviamente non mancherà il supporto allo stilo. Si vocifera della presenza dell'Universal Stylus Iniziative (USI) che mira a standardizzare l'uso delle Pen: ciò vuol dire la possibilità – ad esempio – di utilizzare anche l'Apple Pencil oppure la S-Pen di Samsung.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Il cuore del primo tablet di Google sarà il chipset proprietario Tensor G2 (visto a bordo di Pixel 7 e 7 Pro): la conferma è arrivata dalla stessa compagnia statunitense, anche se non è detto che le cose possano cambiare in corso d'opera. Lato memore dovremmo avere 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage.

Oltre a Google Pixel Tablet si è parlato anche dell'esistenza di un modello Pro. Nonostante ciò, lo stesso insider ha scoperto che il modello maggiorato potrebbe arrivare sul mercato da solo: insomma, inizialmente erano previsti davvero due modelli (uno con Tensor di prima generazione e uno con G2) ma ora pare che verrà lanciata solo la versione Pro, direttamente con il nome Pixel Tablet (senza altre diciture).

La motivazione dietro la cancellazione della variante base col precedente Tensor riguarderebbe alcuni ritardi nella produzione.

As it turns out, Google initially created "tangor" (T6) with a first-generation Tensor chip (as I also leaked before https://t.co/lQJDAz61Re) but then cancelled the project in favour of a Tensor G2-powered "tangorpro" (T6P). — Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) January 26, 2023

Passando al resto delle specifiche tecniche non mancherà la connettività Wi-Fi 6 mentre lato software troveremo Android 13 a 64 bit. Purtroppo per ora non ci sono dettagli sulla batteria, né sul comparto fotografico.

Google Pixel Tablet (Pro) – Prezzo e uscita

La data di presentazione di Google Pixel Tablet non è stata ancora svelata, tuttavia è probabile che il lancio avverrà insieme alla prossima generazione di flagship Pixel, presumibilmente durante il terzo trimestre del 2023. Per il prezzo non ci sono ancora leak: provvedere ad aggiornare questo approfondimento non appena ci saranno novità.

