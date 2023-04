Google Pixel Tablet come Pixel 7 Pro: ecco la funzione che li accomuna

Nell'ultimo anno si è fatto un gran parlare di Google Pixel Tablet, il primo dispositivo dal grande schermo della serie Pixel. Sono passati infatti quasi 12 mesi dall'annuncio avvenuto in occasione del Google I/O 2022, ma da allora le informazioni ufficiali su questo nuovo dispositivo continuano a scarseggiare. Il rilascio, tuttavia, sembra si stia avvicinando e le certificazioni di Pixel Tablet cominciano ad apparire in rete.

Connettività Ultra Wideband (UWB) per Pixel Tablet, proprio come Google Pixel 7 Pro

In queste ore, infatti, è apparsa in rete una nuova certificazione FCC che lascia trapelare le funzioni di connettività di Google Pixel Tablet. Il nuovo dispositivo di Big G sarà dotato di WiFi 6, Bluetooth 5 e UWB: quest'ultimo, conosciuta anche come Ultra Wideband, è una tecnologia disponibile solo sui dispositivi flagship, come per esempio Google Pixel 7 Pro.

La connettività Ultra Wideband permette la comunicazione e l'interazione tra dispositivi, consentendo l'utilizzo del tablet come, per esempio, una chiave digitale. Nel caso di Pixel 7 Pro, infatti, la UWB viene sfruttata per consentire la comunicazione con le auto, trasformando lo smartphone in una chiave vera e propria.

La presenza di questa tecnologia potrebbe far pensare anche che Google stia preparando una sorta di comunicazione “Tap to Transfer” tra dispositivi Pixel: con un solo tap, infatti, sarebbe possibile trasferire file e informazioni da un dispositivo Android all'altro.

Pixel Tablet potrebbe essere finalmente svelato del tutto in occasione del Google I/O di maggio: mancano quindi ancora poche settimane prima di scoprire nel dettaglio il primo dispositivo large-screen della serie Pixel, che sembrerebbe essere dotato di un dock in grado di trasformarlo in uno smart display.

