MacBook Air con M2 al miglior prezzo: scende sotto i 1000€ per la prima volta!

I nuovi portatili di Apple hanno debuttato lo scorso giugno con specifiche al top ed il solito corpo ultra-sottile e leggero. Si tratta di dispositivi apprezzati per le loro caratteristiche, la fluidità del software e tanto altro ancora: tuttavia il limite (come sempre in questi casi) è il prezzo. Ora MacBook Air 2022 (13,6″) con chip M2 diventa più accessibile grazie a quest'offerta lampo: per la prima volta il prezzo scende sotto i 1000€!

MacBook Air con M2 scende al miglior prezzo di sempre: occasione super da MediaWorld

Rispetto alla generazione precedente, MacBook Air 2022 presenta varie novità: per prima cosa il display Liquid Retina sale a 13,6″ di diagonale, mentre il cuore del terminale è il chipset M2. Quest'ultimo rappresenta un salto avanti importanti rispetto alla versione passata, con maggiore potenza e una migliore gestione dei consumi.

Al momento la miglior occasione per acquistare MacBook Air 2022 (13,6″) con M2 arriva da MediaWorld: il prezzo scende a 999€ in offerta lampo e ovviamente non mancano la spedizione gratis dall'Italia ed il pagamento con PayPal, per la massima sicurezza e celerità.

⭐️ Apple MacBook Air con chip M2 – 8/256 GB

💶 999€ invece di 1529€

