Realme Narzo N55 ha una data d’uscita: eccolo nelle prime immagini

Tramite un teaser poster Realme ha annunciato il misterioso Progetto N, in riferimento ad una nuova generazione di dispositivi. Si è parlato di accessori e indossabili, di un ennesimo sub-brand dopo TechLife ma invece si tratta di una nuova serie di smartphone: il capostipite sarà Realme Narzo N55 ed ha già una data di presentazione.

Aggiornamento 06/04: dopo i primi dettagli in merito al modello N55, arrivano il design e la data d'uscita. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

Realme annuncia il Progetto N: il primo smartphone della serie sarà Narzo N55

Realme Narzo 50i Prime

L'azienda asiatica ha prima annunciato il misterioso Progetto N (non sono mancate indiscrezioni sulla sua possibile natura) e dopo aver tenuto un po' i fan sulle spine ha annunciato il debutto sul mercato Global (in India) di Realme Narzo N55. Avremmo a che fare con una nuova incarnazione della famiglia Narzo, gamma budget di Realme (arrivata anche in Italia con vari dispositivi).

Ci sono vari leak su questo dispositivo: Realme Narzo N55 dovrebbe debuttare nelle colorazioni Prime Black e Prime Blue ed arriverà in varie configurazioni (con 4/6/8 GB di RAM e 64/128 GB di storage). Restiamo in attesa di ulteriori novità ma nel frattempo è comunque chiaro che avremo a che fare con un mid-range, magari un budget phone (vista l'appartenenza alla serie Narzo).

Lo smartphone è stato anche avvistato in un'immagine dal vivo, ma non viene mostrato il design. Lo scatto mostra solo il bordo inferiore dove trovano spazio lo speaker, una porta Type-C, il microfono e un ingresso mini-jack da 3,5 mm per cuffie.

Inoltre la stessa azienda ha mostrato il design del dispositivo, il quale presenterà un look stiloso.

In merito all'uscita, la data di presentazione del nuovo Realme Narzo N55 è fissata per il 12 aprile 2023. Manca quindi pochissimo al debutto; per ora non sappiamo se il dispositivo resterà un'esclusiva indiana oppure se arriverà anche alle nostre latitudini.

