Meizu 20 Fold sarà il primo pieghevole con una fotocamera del genere

Dopo aver scoperto ufficialmente i due top di gamma principali, sappiamo che il 2023 sarà anche l'anno di Meizu 20 Fold, nome non confermato per uno smartphone invece confermato, cioè il primo pieghevole della compagnia. Non sappiamo ancora quanto ci sarà da attendere perché manca una data di lancio precisa, ma non stanno mancando indiscrezioni su quella che sarà la scheda tecnica.

Meizu vuole usare una fotocamera molto avanzata sul suo primo smartphone pieghevole

A parte i dubbi su quale sarà il suo effettivo nome, un insider cinese ha svelato come sarebbe composto il comparto fotografico di Meizu 20 Fold. Nello specifico, il blogger WHYLAB ha affermato su Weibo che il pieghevole sarebbe dotato del Samsung ISOCELL HP1 come sensore principale, e questo significa un sensore da 200 MP. È lo stesso che troviamo su smartphone come Xiaomi 12T Pro e Motorola Edge 30 Ultra, ma soprattutto sarebbe la prima volta per un pieghevole di avere una fotocamera così tanto risoluta, visto che tutti i modelli finora lanciati non vanno oltre i 50 MP. Come sempre, però, avere più megapixel non significa automaticamente una qualità migliore, anzi, quindi attendiamo di capire meglio le sue specifiche dopo aver visto le prime immagini.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il