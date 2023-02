Meizu 20 Pro: immagini e specifiche del nuovo top di gamma

Il 2023 segna ufficialmente il 20° anniversario di Meizu, e sappiamo che verrà celebrato con il lancio di Meizu 20 e 20 Pro. Fondata nel 2003 da parte di Jack Wong, la compagnia nacque come uno dei tanti produttori di lettori MP3 e MP4, per poi gradualmente spostarsi al mondo degli smartphone. Dopo il suo periodo di massimo splendore fra 2015 e 2017, da allora si è fortemente ridimensionata, ritornando a un catalogo di prodotti focalizzato sulla fascia alta. Sarà così anche con Meizu 20 e 20 Pro, perciò vediamo cosa aspettarci dai nuovi top di gamma.

Meizu 20 e 20 Pro: tutto quello che sappiamo del prossimo top di gamma

Design e display

Precedentemente avvistato con altri design, Meizu 20 Pro sembrerebbe sfoggiare un design unico e piuttosto particolare, a tratti bizzarro. Il modulo fotografico posteriore sembrerebbe mai visto prima: nella sua sporgenza, oltre ai vari sensori, spiccherebbe una barra orizzontale dallo scopo non ben precisato. Vista la presenza di due sensori e dell'autofocus laser con il classico anello di flash LED attorno, è possibile che nasconda uno o più sensori fotografici.

Per lo schermo, si vocifera l'utilizzo di pannello Super AMOLED da 6,2″ e 6,7″ Quad HD+ con refresh rate a 120 Hz e protezione Gorilla Glass. Non è ancora sicuro, ma vari teaser sembrerebbero suggerire l'utilizzo della fotocamera sotto allo schermo.

Specifiche tecniche

Come ogni top di gamma di ultima generazione che si rispetti, anche Meizu 20 e 20 Pro utilizzeranno lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm. È un SoC prodotto a 4 nm da TSMC, con una CPU octa-core Kryo (1 x 3,2 GHz X3 + 4 x 2,8 GHz A715/A710 + 3 x 2,0 GHz A510) e GPU Adreno 740, affiancati da almeno 12 GB di RAM LPDDR5X e 256/512 GB di memoria UFS 4.0 non espandibile. Non conosciamo ancora la batteria, ma gli scorsi modelli integravano due 4.000 e 4.500 mAh a seconda della variante, a cui si aggiungerebbe una rinnovata ricarica rapida 80W oltre a quella wireless 40W. Parlando di software, ci aspettiamo ovviamente Android 13 con la Flyme 10, che potrebbe introdurre anche il nuovo sistema Flyme for Car.

Per la fotocamera, Meizu 20 sarebbe dotato di una tripla fotocamera da 50+16+5 MP con ultra-grandangolare e macro. Sul modello Pro ci aspettiamo una sensoristica più avanzata, vista anche la dicitura “Dark Vision” sul modulo fotografico. Oltre alla presenza di stabilizzazione ottica OIS, Meizu 20 Pro sarebbe uno dei prossimi smartphone dotati di Sony IMX989, cioè il sensore 1.0″-type apprezzato su Xiaomi 12S Ultra.

Prezzo e data d'uscita

Manca ancora una data ufficiale, ma si vocifera già che la presentazione di Meizu 20 e 20 Pro potrebbe avvenire il 14 marzo, cioè la data del compleanno in cui verranno compiuti 20 anni esatti. Non sappiamo ancora quale sarà il prezzo di listino, ricordando che Meizu 18 e 18s partivano da circa 500€ (3.699 yuan), mentre 18 Pro e 18s Pro da circa 630/680€ (4.599/4.999 yuan).

