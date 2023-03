Meizu 20 e 20 Pro arrivano a fine marzo: adesso è ufficiale

Anche se a livello Global il brand Meizu non attira tanto l'attenzione rispetto agli illustri colleghi Xiaomi e OPPO, in Cina si tratta di un brand seguito da un buon numero di appassionati. Ogni volta che si parla di un nuovo modello i concept e i leak si mischiano di continuo e il prossimo flagship non fa eccezione. Proviamo a fare un po' di chiarezza e andiamo a scoprire quando arriva Meizu 20 (e il suo presunto fratello maggiore Pro): la compagnia cinese ha svelato il periodo d'uscita e non solo!

Aggiornamento 14/03: Meizu ha ufficializzato la data di presentazione della serie 20. Trovate tutte le novità direttamente all'interno dell'articolo.

Quando arrivano Meizu 20 e 20 Pro: primi dettagli sul periodo d'uscita

L'ultimo teaser poster dedicato a Meizu 20 celebra il Capodanno Cinese e anticipa l'uscita del top di gamma. Il lancio è previsto in primavera, quindi bisognerà attendere ancora un paio di mesi. A questo punto è lecito ipotizzare che la presentazione avrà luogo ad aprile o, se l'azienda deciderà di darsi più tempo, a maggio. Volendo fare un pronostico estremamente positivo potremmo puntare anche a fine marzo, ma ovviamente l'ultima parola spetta a Meizu.

Quello che colpisce maggiormente è il nuovo teaser ufficiale: si intravedono le cornici del terminale e nella parte superiore abbiamo una luce accecante. Il punch hole è feature già presente nei top di gamma Meizu quindi sembra decisamente eccessivo tutto questo trambusto per un foro.

Che sia un riferimento alla fotocamera sotto lo schermo? Si parla da tempo di questa novità, ma le immagini dal vivo di alcune settimane fa convincono poco. Inoltre, nelle scorse ore è trapelato un presunto bozzetto che mostra Meizu 20 con cornici super ottimizzate ed un punch hole centrale.

Insomma, ci sono ancora tanti dubbi eppure l'ultimo teaser sembra indicare la possibilità di avere un Meizu 20 con Under Display Camera. Sarà davvero così?

Spunta una possibile data | Aggiornamento 21/02

Il nuovo teaser ufficiale dedicato alla serie Meizu 20 mostra la parte frontale e potrebbe aver svelato da possibile data di presentazione. L'immagine svela che troveremo uno schermo dotato di un foro nella parte superiore; non sappiamo se questo look sarà dedicato solo al modello base oppure ad entrambi i modelli (e quindi niente fotocamera sotto lo schermo).

Oltre al look, il poster contiene una promo: effettuando il preordine della serie, si potrà beneficiare di 3 anni di garanzia. L'iniziativa termina il 14 marzo, guarda caso il giorno del ventesimo anniversario del brand: che si tratti della data di presentazione della gamma Meizu 20?

Sembra tutto troppo preciso per essere una casualità, ma restiamo comunque in attesa di una conferma ufficiale da parte della compagnia.

Meizu ufficializza la data di lancio della Serie 20 | Aggiornamento 14/03

In queste ore Meizu ha ufficializzato la data di presentazione della nuova serie 20 composta dal modello standard e dal modello Pro. L'evento dedicato ai due nuovi smartphone si terrà il prossimo 30 marzo alle 19.30 locali (in Italia saranno le 03:30 del 31 marzo). L'evento si terrà allo Shanghai Mercedes-Benz Cultural Center in collaborazione con Lynk & Co. Non ci resta quindi che attendere poche settimane prima di scoprire tutti i dettagli sulla nuova serie Meizu 20.

Nel frattempo, se volete saperne di più sui prossimi top di gamma date un'occhiata anche al nostro approfondimento dedicato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il