Meizu 20 e 20 Pro su Geekbench: Snapdragon 8 Gen 2 e 12 GB di RAM

Continuano a susseguirsi i rumor sulla nuova serie di smartphone Meizu 20, che in queste ore ha fatto capolino su Geekbench in un primo benchmark che ci offre uno sguardo alle prestazioni offerte dal chipset di punta di Qualcomm. La presentazione dei nuovi dispositivi potrebbe essere imminente, con la compagnia cinese che festeggia l'anniversario proprio in questi giorni.

Ottimi punteggi per Meizu 20 e 20 Pro nel nuovo test benchmark 6.0 di Geekbench

Meizu 20 e 20 Pro in queste ore sono apparsi nel database di Geekbench, con due test relativi alla versione 6.0 del benchmark, rinnovata per misurare al meglio le prestazioni negli scenari di utilizzo quotidiano. In dotazione sui due nuovi smartphone troviamo il chipset flagship di Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 2, affiancato da 12 GB di RAM.

Nei test eseguiti, Meizu 20 ha ottenuto un punteggio di 2019 nel single-core e 5749 nel multi-core. Non si differenziano molto le prestazioni di Meizu 20 Pro, che nel test single-core ottiene un punteggio di 2038, mentre nel test multi-core un punteggio più basso di 5719.

Entrambi gli smartphone sono equipaggiati con Android 13, ma il test non offre ulteriori informazioni per quanto riguarda le possibili specifiche tecniche. Stando alle ultime indiscrezioni, il modello Pro dovrebbe essere dotato di uno schermo Samsung E6 AMOLED con risoluzione QHD+ ed una batteria da 5000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 80W.

