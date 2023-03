Black Shark 6 avvistato dal vivo, in vendita in un mercatino dell’usato

È passato diverso tempo dall'uscita dell'ultimo top di gamma del brand partner di Xiaomi e secondo quanto trapelato finora, tira aria di crisi (con licenziamenti e proteste. Nonostante ciò sembra che prossimamente assisteremo al lancio di un nuovo flagship da gaming ed ora Black Shark 6 si mostra in quelle che dovrebbero essere le prime immagini dal vivo (anche se parliamo di un prototipo).

Black Shark 6: un prototipo è stato messo in vendita in un mercatino cinese

Nelle scorse settimane abbiamo avuto un assaggio (leak) delle specifiche tecniche di Black Shark 6. Ovviamente il dispositivo avrà dalla sua lo Snapdragon 8 Gen 2 ma non si farà mancare uno schermo in 2K e la super ricarica da 120W. Il dispositivo dovrebbe montare un sistema di raffreddamento unico nel suo genere, con un'apertura meccanica sul retro che rivela un attacco magnetico per una ventola.

Questo stesso dispositivo concept è spuntano in un mercatino cinese online chiamato Youxianyu: si tratterebbe proprio di un prototipo di Black Shark 6, venduto al prezzo di 3.900 yuan (circa 531€ al cambio attuale).

Il prototipo mostra quello che dovrebbe essere il design del nuovo flagship da gaming, con un look rinnovato rispetto all'attuale generazione. Il resto delle caratteristiche comprende una fotocamera IMX686 da 64 MP, memorie da 12/512 GB ed una batteria da 5.000 mAh.

A questo punto viene spontaneo chiedersi: quando avremo dei teaser ufficiali? E sopratutto, manca ancora molto all'uscita del prossimo Black Shark 6?

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il