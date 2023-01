Meizu 20 con fotocamera nello schermo? Prime foto, primi dubbi

Il 2023 sarà l'anno del ritorno in grande di stile di Meizu: l'azienda ha confermato ufficialmente il lancio del suo nuovo top di gamma, il primo dopo oltre un anno di assenza nel segmento top. Ma cosa ci aspetta da questo terminale? Arriverà da solo o in compagnia del modello Pro? Ma soprattutto, Meizu 20 sarà il primo flagship del brand dotato di una fotocamera sotto lo schermo?

Aggiornamento 05/01: una nuova foto pone dubbi su tale caratteristica per il prossimo top di gamma Meizu. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Meizu 20 e 20 Pro con fotocamera sotto il display: potrebbe essere il top di gamma del ritorno in grande stile

Rispondere alle domande di cui sopra non è semplice come sembra: Meizu è un brand apprezzato in patria, seguito da una nutrita schiera di fan. Nel corso degli anni abbiamo visto tantissimi concept render e immagini fake, frutto del lavoro degli appassionati. La stessa azienda riconosce questo “fenomeno”, tanto da aver trasformato i concept dedicati a Meizu 19 in dei vedi prototipi dimostrativi. Per quanto riguarda il prossimo Meizu 20 – non sappiamo ancora se ci sarà un fratello maggiore Pro – arrivano novità, sempre sotto forma di indiscrezioni.

Secondo vari insider cinesi, il prossimo top di gamma sarà il primo smartphone di Meizu dotato di una fotocamera sotto lo schermo. Un segnale importante arriverebbe perfino dal teaser pubblicato dall'azienda alcuni giorni fa, in cui si vede un profilo che pare sprovvisto di notch o fori. Inoltre un leaker fa notare l'esistenza di un brevetto passato, targato Meizu: nel documento su parla di una fotocamera integrata nella cornice superiore, per un'effetto full screen totale.

Nelle scorse ore sono trapelati anche delle presunte immagini della parte frontale di Meizu 20, ma si tratta sicuramente di fake. Restano comunque un buon indicatore: sia i leaker che i creator sembrano puntare in direzione della fotocamera sotto il display.

Immaginare Meizu 20 (o 20 Pro) con una Under Screen Camera non è poi così irreale: si tratta ormai di una feature ampiamente sdoganata, tra smartphone Xiaomi, piccoli gioielli targati ZTE e perfino smartphone da gaming. Non resta che attendere una conferma da parte della compagnia; potrebbe non volerci molto dato che gli ultimi leak parlano di una possibile uscita già durante il mese di gennaio 2023.

Rumor smentito | Aggiornamento 05/01

Finora in rete erano comparse foto soltanto della parte posteriore, ma adesso abbiamo anche uno scatto che immortalerebbe il frontale di Meizu 20. E quello che si evince è tutt'altro rispetto alla fotocamera sotto allo schermo, anzi, perché nell'immagine è ben visibile un più tradizionale schermo punch-hole. Ciò smentirebbe l'ipotesi del sensore UDC per il top di gamma Meizu, ma non è da escludere che l'azienda abbia deciso di fare come Motorola, cioè creare una versione separata del suo flagship con fotocamera nascosta sotto al display.

