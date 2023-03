Realme 10T 5G vicino al lancio, ma c’è puzza di rebrand

Quella di Realme 10 è una famiglia molto numerosa, che al momento conta già ben sei diversi dispositivi. A questi, presto se ne aggiungerà un altro: Realme 10T 5G, e il produttore ne ha già comunicato la data di lancio.

Realme 10T 5G ricorda molto uno smartphone lanciato lo scorso anno

Presto, Realme alzerà il sipario su un nuovo smartphone della serie 10. Stiamo parlando di Realme 10T 5G, il settimo membro della serie, ed il poster di lancio ne rivela anche le caratteristiche chiave.

Il dispositivo sarà disponibile in due colorazioni (nero e blu), avrà una tripla fotocamera esterna con sensore principale da 50 MP e sarà alimentato dal chipset Dimensity 810 di MediaTek con fino a 256 GB di spazio di archiviazione interna. Per quanto riguarda il display, questo offrirà una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, ma non è stato specificato se si tratterà di un pannello di tipo AMOLED o LCD, e neppure le sue dimensioni.

Queste caratteristiche, così come il design del dispositivo, ricordano molto quelle di Realme 9i 5G lanciato lo scorso anno, per cui non si esclude la possibilità di rebrand. A quando il lancio, dunque? L'appuntamento è fissato al prossimo 21 marzo, giornata in cui scopriremo tutti i dettagli di Realme 10T 5G.

