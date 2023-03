Meizu 20 Pro, i primi sample non convincono: ecco come scatta il nuovo top di gamma

Il prossimo 30 marzo ci sarà il ritorno in grande stile del brand cinese nel settore dei dispositivi premium. La serie Meizu 20 mira a riportare la compagnia sotto i riflettori (dopo un lungo periodo lontano dalle scene) e lo farà con ben due modelli. Dopo la solita montagna di leak e indiscrezioni, ora hanno fatto capolino i primi sample della fotocamera di Meizu 20 Pro ma gli scatti non sembrano convincenti.

Meizu 20 Pro alle prese con i primi sample fotografici

Meizu 20 Pro

Per prima cosa è bene chiarire che non si tratta di immagini leak: i sample fotografici di Meizu 20 Pro sono stati pubblicati da un dirigente di Geely (la casa automobilistica a capo del brand), segno che il dispositivo è già nelle mani di vari soggetti. I primi scatti del prossimo flagship riguardano un gruppo di automobili e alcune immagini floreali e potete vedere i risultati direttamente all'interno dell'articolo. Le foto hanno una qualità inferiore rispetto all'originale, ma è comunque possibile certi “limiti”.

Infatti i sample di Meizu 20 Pro non convincono sotto molteplici aspetti: il livello di dettaglio non è all'altezza di un flagship, i colori appaiono imprecisi (troppo vividi o spenti). Tenendo conto che il terminale dovrebbe montare un sensore IMX989 di Sony (50 MP, 1″) risulta alquanto strano. Ovviamente è impossibile non pensare ad un'unità equipaggiata con un software ancora acerbo.

Diciamo che come primi scatti del dispositivo sarebbe stato meglio attendere una migliore qualità. Comunque siamo curiosi di saperne di più su Meizu 20 e 20 Pro e attendiamo con hype l'evento di lancio; se volete saperne di più aspettando il debutto, eccovi il nostro approfondimento dedicato alla serie (con tutti i leak e le conferme ufficiali).

