Midea M9 è il nuovo robot che aspira e lava, ancora più preciso e potente

Gli amanti delle pulizie intelligenti hanno un nuovo alleato: Midea M9 è l'ultimo robot aspirapolvere del brand cinese, fresco di lancio e già disponibile in offerta con uno sconto da non sottovalutare. Un dispositivo dallo stile minimale, perfetto per pulire e lavare i pavimenti senza il minimo sforzo!

Midea M9 ufficiale: caratteristiche, prezzo e offerte del nuovo robot aspirapolvere

Dopo i modelli M7 e M7 Pro, il brand asiatico torna sul mercato con un ennesimo robot aspirapolvere ricco di funzionalità e dal prezzo accattivante. Midea M9 – a cui, probabilmente, seguirà una versione Pro – è un robottino che arriva con alcune caratteristiche davvero interessanti.

Per prima cosa si tratta di una soluzione con mop, in grado di fungere anche da lavapavimenti. Il panno integrato può rialzarsi fino a 10 mm e in modo automatico, a seconda del tipo di superficie: ovviamente nel caso di moquette e tappeti il modulo si ritira autonomamente per continuare al meglio la sessione di pulizia.

Il dispositivo è in grado di offrire una mappatura 3D più precisa, con un sistema di rilevamento degli ostacoli migliorato basato sulla combinazione di LiDAR e algoritmi SLAM. A bordo troviamo poi una batteria da 5.200 mAh, per un'autonomia fino a 180 minuti. La capacità di aspirazione è di 4000 PA mentre l'altezza di soli 9.7 cm lo rende adatto a pulire sotto mobili e divani in modo rapido e senza il rischio di rimanere bloccato.

Il nuovo robot aspirapolvere Midea M9 è disponibile all'acquisto su AliExpress, subito in offerta a 302€: basta applicare il coupon venditore presente nella pagina del prodotto (subito sotto il prezzo). È presente la spedizione gratis direttamente dall'Europa.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il