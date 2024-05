Quando esce Xiaomi Pad 7? Purtroppo ci sarà da attendere

Ci avviciniamo alla fine della prima metà dell’anno e ormai le grandi uscite di Xiaomi in termini di smartphone sono praticamente esaurite. Tuttavia sta per arrivare il momento della serie Xiaomi Pad 7, anche se stando alle ultime indiscrezioni bisognerà pazientare ancora un po’: ecco che cosa sappiamo finora sul periodo d’uscita dei nuovi tablet della casa cinese.

Xiaomi Pad 7 e 7 Pro: un insider svela il periodo d’uscita della nuova serie di tablet

Crediti: Xiaomi

L’attuale gamma Xiaomi Pad 6 è stata lanciata in Cina lo scorso aprile per poi arrivare in Italia ad agosto (solo il modello standard). Ovviamente il periodo d’uscita di Xiaomi Pad 7 e 7 Pro è in ritardo rispetto alla precedente generazione e pare che ci sarà da attendere ancora. Stando alle ultime novità – pubblicate da un insider cinese – la serie arriverà nel corso del Q3 2024, in estate (quindi sicuramente dopo il 20 giugno). Inoltre il leaker fa riferimento a funzionalità Plug and Play dedicate alle auto, una dettaglio che non stupisce visto l’ingresso di Xiaomi nel mondo dei veicoli elettrici (con la famiglia SU7).

Crediti: Weibo

Non viene fatta menzione del periodo d’uscita Global ma è chiaro che questo slitterà al Q3 inoltrato o magari potrebbe sfociare direttamente nell’ultimo trimestre dell’anno. Di recente si è parlato in varie occasioni della serie Xiaomi Pad 7, sia per quanto riguarda i possibili prezzi che le specifiche. La versione base dovrebbe montare lo Snapdragon 8 Gen 2 Leading ed avere dalla sua uno schermo LCD da 10″ a 144 Hz mentre il fratello maggiore Pro punterebbe in alto con lo Snapdragon 8 Gen 3 e uno schermo OLED.

