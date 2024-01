Xiaomi Pad 7 Pro: display da 10″ e super batteria secondo i rumor

Aggiornamento 02/01: nel Mi Code sono state trovate nuove tracce di Xiaomi Pad 7 Pro, svelando con largo anticipo la capacità della batteria del nuovo tablet della celebre azienda cinese. Trovate tutti i dettagli all’interno dell’articolo.

Xiaomi 14 e 14 Pro hanno dato il là alla nuova generazione di prodotti dell’azienda di Lei Jun, e già si inizia a parlare di come sarà la gamma Pad 7. Con l’ultima serie di tablet lanciati dalla compagnia cinese abbiamo avuto tre modelli (uno standard, uno Pro e uno Max) suddivisi in base a dimensioni e caratteristiche tecniche. Le indiscrezioni si sono concentrate su quello che dovrebbe debuttare sugli scaffali come Xiaomi Pad 7 Pro, dandoci un assaggio di quello che ci aspetta dalle specifiche tecniche.

Partono le indiscrezioni sulle novità che porterà con sé il futuro Xiaomi Pad 7 Pro

Crediti: Xiaomi

Come al solito, a esporsi in anteprima è il leaker Digital Chat Station, che su Weibo rivela di aver avuto un assaggio del nuovo tablet, indicato come Xiaomi Pad 7 Pro. Il futuro esponente della famiglia di tablet Xiaomi seguirebbe la linea dettata dai succitati smartphone della serie 14, perciò sul retro dovremmo ritrovare un modulo fotografico simile se non identico al loro. Dopo i primi dettagli dall’insider sono arrivate anche delle informazioni direttamente dal codice della MIUI/HyperOS. Il tablet presenta il nome in codice Sheng e la sigla N81A, utili per eventuali certificazioni ed apparizioni nelle piattaforma di benchmark.

Il noto portale GSMChina, invece, ha raccolto diverse informazioni dal codice sorgente di MIUI e HyperOS, evidenziando con largo anticipo alcune delle specifiche tecniche di cui potrebbe essere dotato il nuovo tablet di Xiaomi. Il dispositivo potrebbe avere un display LCD da 10″ con risoluzione 2.367 x 1.480 pixel, nuovamente con refresh rate a 144 Hz.

Crediti: GSMChina

Le prestazioni sarebbero sostenute non più dallo Snapdragon 8+ Gen 1 bensì dallo Snapdragon 8 Gen 2 Leading Edition a 4 nm, che rispetto alla versione standard per avere una CPU overclockata da 3,2 a 3,36 GHz e una GPU che anch’essa passa da 680 a 719 MHz. Non mancherebbe una batteria da 10.000 mAh con ricarica rapida a 120W, la presenza di quattro speaker, un comparto fotografico con sensore da 50 MP e un sensore di profondità e lato software Android 14 sotto forma di HyperOS.

Per il momento, il profilo dello Xiaomi Pad 7 Pro si conclude così: considerato che la serie Xiaomi Pad 6 è esordita ad aprile 2023, possiamo immaginare che ne riparleremo durante il Q1 2024, forse assieme al lancio di Xiaomi 14 Ultra. Comunque pare che anche quest’anno il modello Pro resterà esclusiva del mercato cinese.

