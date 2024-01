vivo V30 5G tra immagini e specifiche, ma forse lo conosciamo già

Dopo il debutto a sorpresa del modello V30 Lite, il resto della gamma dovrebbe arrivare nel corso del mese di febbraio. Nel frattempo un noto insider svela immagini e specifiche di vivo V30 5G, in attesa di saperne di più in via ufficiale. Uno smartphone elegantissimo e con uno stile atipico per la gamma, ma forse lo conosciamo già (e ovviamente tira aria di rebrand).

vivo V30 5G: cosa sappiamo sul prossimo mid-range Global

Crediti: passionategeekz (X)

La famiglia vivo V30 (composta dal modello base, V30 Pro e V30 SE) dovrebbe arrivare sul mercato Global come rebrand della gamma S18, lanciata in Cina lo scorso dicembre. A riprova di ciò, l’ultimo leak del noto insider indiano Passionategeekz, che mostra un’immagine render di vivo V30 5G e anticipa alcuni dettagli sulle specifiche, tra cui la presenza dello Snapdragon 7 Gen 3 e della ricarica rapida da 80W. Tutti dettagli mutuati direttamente dalla già citata famiglia S18.

This is Global Vivo V30 5G



12GB + 12GB (Virtual) , SD7Gen3, 80W, 3D Curved , 185 Grams



Ocean Blue, Elegant Black



Coming soon! pic.twitter.com/75hVcHbsYJ — Paras Guglani (@passionategeekz) January 30, 2024

Di seguito trovate la scheda tecnica presunta di vivo V30 5G, basata su quella del cugino cinese S18. Il modello V30 Pro dovrebbe essere il rebrand di S18 Pro mentre per V30 SE non ci sono ancora indiscrezioni (anche se a rigor di logica potrebbe essere il rifacimento Global di S18e). Segnaliamo che questa è la prima volta dopo 3 anni che vivo inserisce un modello SE nella serie.

vivo V30 5G – Scheda tecnica provvisoria

Dimensioni di 164,36 x 75,1 x 7,45 mm per 185,8 grammi

Certificazione IP???

Display AMOLED curvo a 10 bit da 6,78″ 1.5+ (2.800 x 1.260 pixel) in 20:9 con refresh rate fino a 120 Hz e luminosità fino a 2.800 nit

a da (2.800 x 1.260 pixel) in 20:9 con refresh rate fino a e luminosità fino a 2.800 nit lettore d’impronte digitali sotto il display

SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 2,63 GHz A715 + 3 x 2,4 GHz A715 + 4 x 1,8 GHz A510)

+ 3 x 2,4 GHz A715 + 4 x 1,8 GHz A510) GPU Adreno 720

12 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 256 GB di memoria UFS 2.2 non espandibile

di memoria UFS 2.2 non espandibile batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 80W

con ricarica rapida da supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS, ingresso Type-C

fotocamera da 50 + 8 MP f/1.88-2.2 con OIS e ultra-grandangolare

f/1.88-2.2 con OIS e ultra-grandangolare selfie camera da 50 MP f/2.0

f/2.0 sistema operativo Android 14 con FunTouch OS 14

