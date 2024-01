Xiaomi 14 Ultra nei primi benchmark: il lancio si avvicina

Il nuovo top di gamma di Xiaomi sta facendo parlare di sé da settimane, ma ultimamente le indiscrezioni si sono fatte più intense. L’ultima novità del super flagship riguarda le specifiche: Xiaomi 14 Ultra è apparso su Geekbench nei primi benchmark, con vari dettagli. Ecco quanto ha totalizzato il nuovo dispositivo della casa di Lei Jun.

Xiaomi 14 Ultra su Geekbench: ecco tutti i dettagli dai primi benchmark

Sono passati alcuni mesi dal debutto della serie 14 (al momento disponibile solo in Cina) ma già sappiamo che prossimamente arriverà una grande novità. Stiamo parlando di Xiaomi 14 Ultra, il Camera Phone di nuova generazione e modello di punta della gamma. Il flagship è stato avvistato su Geekbench con la sigla 24030PN60G (già rivelata in precedenza): questa fa riferimento alla versione Global del telefono. Il nuovo Xiaomi ha totalizzato 9.317 punti in single-core e 26.523 in multi-core (si tratta della versione 4 di Geekbench); inoltre è dotato di 16 GB di RAM mentre lato software è presente Android 14.

Crediti: 91mobiles (Geekbench)

Ovviamente il chipset è l’ultimo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm e non potremmo aspettarci altrimenti. Al momento il resto delle caratteristiche di Xiaomi 14 Ultra è ancora incerto: il top di gamma dovrebbe offrire la ricarica wireless più veloce di sempre (80W) mentre per la fotocamera ci sarebbe un sensore LYT-900 di Sony da 50 MP e con apertura variabile. Non mancherebbe un teleobiettivo a periscopio, caratteristica ormai ampiamente sdoganata. Il fatto che lo smartphone sia apparso su Geekbench è di certo incoraggiante: probabilmente non manca molto al debutto e forse sarà davvero tra i protagonisti del MWC 2024 di Barcellona (in programma verso fine febbraio).

