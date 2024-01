Recensione Roborock Q8 Max: caratteristiche da TOP di gamma, con un prezzo contenuto

Il punto è questo, ormai il mercato ci ha abituati a robot aspirapolvere sempre più avanzati, con tecnologie di lavaggio del pavimento sempre più efficienti, integrazione profonda dell’intelligenza artificiale e basi di autosvuotamento grandi quasi quanto un mobiletto.

Per questo, se si paragonasse il nuovo Roborock Q8 Max alla stragrande maggioranza dei suoi diretti concorrenti, si potrebbe pensare che questo robot aspirapolvere e lavapavimenti non riesca a tenere il passo. Il motivo è presto detto: non ha i mop rotanti, non è dotato di una base con auto-svuotamento potrebbe sembrare tutto fuorché “rivoluzionario”.

Ma Roborock è ormai un’azienda che negli anni abbiamo imparato a conoscere, così come la sua filosofia: gran parte dei suoi prodotti non spiccano certo in “innovazione”, ma quello che promettono lo fanno maledettamente bene.

Ed è con questo concetto bene impresso in mente che vorrei che iniziaste a leggere questa recensione: stiamo provando Roborock Q8 Max da qualche tempo, e siamo giunti alla conclusione che è uno dei modelli più “concreti” del mercato, anche grazie ad una potenza d’aspirazione da top di gamma, il suo sistema di doppie spazzole rotanti ed il prezzo economico.

Recensione Roborock Q8 Max: imbattibile in aspirazione

Videorecensione Roborock Q8 Max

Design e materiali

Da un punto di vista puramente estetico, Roborock Q8 Max non introduce nessuna novità di rilievo. È un robot aspirapolvere circolare dotato di una torretta LiDAR per la mappatura dell’ambiente che, però, questa volta è meno “ingombrante”: in sostanza, grazie a questa leggerissima riduzione della torretta laser e ad un design volutamente più compatto in spessore (ma non in diametro, che è leggermente più grande), Roborock Q8 Max potrà andare anche in zone che per alcuni altri modelli sarebbero irraggiungibili.

Guardandolo anteriormente, si nota subito la prima novità: il nuovo sistema di rilevamento degli ostacoli. Si chiama Reactive Ostacle Avoidance, è in grado di rilevare gli ostacoli tramite luce strutturata e viene utilizzato non solo per rilevare gli oggetti ma anche per calcolare in tempo reale il miglior tragitto da utilizzare in fase di pulizia.

Sempre superiormente sono presenti tre tasti fisici ed un led di stato, il contenitore di acqua e sporco è posizionato sul retro, è trasparente, ed ha una capienza di ben 470 ml per la polvere e 350 ml per l’acqua. E se lo spazio dedicato allo sporco è molto generoso, va detto che quelli di Roborock ne sono riusciti ad ottimizzare lo spazio fino all’ultimo millimetro: il Roborock Q8 Max riuscirà a riempirlo praticamente in ogni sua parte, cosa che potrebbe sembrare ovvia ma che in realtà non si trova in tutti i robot aspirapolvere.

Inferiormente poi c’è un’altra novità. Roborock Q8 Max implementa un sistema a doppia spazzola (chiamato dal brand DuoRoller), molto simile a quello visto su alcuni iRobot, in cui le due spazzole ruoteranno in direzione opposta andando ad evitare che si impiglino capelli e peli di animali e per migliorare l’aspirazione.

Il lavaggio è affidato ad un mop di tipo “tradizionale” che però può essere gestito su 30 livelli di efficienza e che è coadiuvato da un piccolissimo sensore, che verrà sfruttato per gestire tutte le funzionalità relative al lavaggio (o all’aspirazione). In soldoni, con questo sensore il Roborock Q8 Max non solo regolerà in maniera autonoma il flusso dell’acqua in base allo sporco sul pavimento, ma riconoscerà immediatamente tappeti o moquette ed adatterà le sue caratteristiche di pulizia per ottimizzare il lavaggio.

Infine la base di ricarica: il Roborock Q8 Max non è dotato di un sistema di autosvuotamento, che però è presente nella versione “Plus” della serie. È questa l’unica differenza tra Roborock Q8 Max e Roborock Q8 Max+.

Potenza d’aspirazione e qualità della pulizia

Roborock Q8 Max da il meglio di sé nell’aspirazione, ed è un dato di fatto. È uno dei pochi modelli della sua fascia di prezzo a vantare un motore in grado di garantire ben 5500 PA di potenza d’aspirazione, e se pensate alla potenza media dei robot “economici”, oterete quanto il brand si sia migliorato sotto questo punto di vista. Insomma, le doppie spazzole e questa super potenza, lo rendono uno dei migliori modelli in termini di aspirazione, se non il migliore in assoluto: difficilmente troverete a questo prezzo un robot aspirapolvere che aspira come il Roborock Q8 Max.

Cattura senza problemi polvere, granelli grandi e piccoli, peli di animali domestici e capelli, evitando al 100% qualsiasi aggrovigliamento di sorta. Va detto però, che questa grande potenza, unita al mop vibrante, non rende questo modello tra i più silenziosi in circolazione, anzi.

È possibile regolare la potenza di aspirazione su 5 diversi livelli, mentre quella dell’acqua è regolabile addirittura su ben 30 livelli. E queste impostazioni sono personalizzabili per ogni singola stanza della casa. Grazie ai suoi sensori inoltre, è in grado di rilevare e suggerire automaticamente le zone vietate per evitare di rimanere bloccato o cadere.

Il sistema di riconoscimento degli oggetti poi fa sì che il robot si avvicini molto più delicatamente agli arredi in casa ed il percorso ottimizzato è impressionante: grazie a questa tecnologia il Roborock Q8 Max è in grado di pulire un ambiente di circa 100 metri quadrati in poco meno di un’ora.

Bene il lavaggio, che non è certo la sua feature principale: il mop tradizionale fa comunque il suo lavoro e riesce a lucidare i pavimenti con grande maestria. Vero è però, che per un robot con un’aspirazione del genere, sarebbero stati meglio dei mop rotanti in grado di gestire meglio le macchie ostinate.

Ad ogni modo una cosa è certa: Roborock Q8 Max è un robot pensato per quelle persone che hanno innanzitutto la necessità di aspirare, anche se poi è in grado di lucidare i pavimenti.

Applicazione

Il Roborock Q8 Max viene gestito dall’ormai conosciutissima app proprietaria dell’azienda (oppure il suo corrispettivo integrato in Mi Home di Xiaomi) ed è la vera arma segreta che libera tutte le potenzialità del robot. Si tratta di una delle migliori applicazioni del settore, la prima che ha introdotto tutte le funzionalità avanzate alle quali ormai ci siamo abituati, ed una delle più precise anche nella rappresentazione della mappatura LiDAR.

La gestione delle mappe e delle stanze, che vengono create del tutto autonomamente, è identica a quanto abbiamo visto negli altri robot aspirapolvere e lavapavimenti degli altri brand di Xiaomi: permetterà associare un nome ad ogni stanza, in modo da facilitare la pulizia a zone o quella a stanze, che può essere anche ripetuta per due volte consecutivamente attivando la funzione.

È inoltre possibile attivare i programmi di pulizia programmata, ognuno dei quali può essere personalizzato in base alle modalità di pulizia, alle zone da pulire e – chiaramente – all’orario ed è possibile gestire con estrema semplicità anche i muri virtuali e le zone di esclusione: in questo modo si potrà evitare che il robot passi a pulire oltre un determinato confine, oppure in una particolare zona del pavimento. Ce poi infine la possibilità di ridimensionare o spostare i tappeti.

Autonomia della batteria

La batteria integrata è una 5200 mAh che, secondo l’azienda, dovrebbe essere in grado di garantire fino a 4 ore di autonomia al minimo della potenza d’aspirazione.

Nei miei test, utilizzando in sostanza sempre la modalità massima, con un’unica carica sono riuscito ad utilizzare il robot per poco meno di 2 ore, il che vuol dire che anche aspirando al massimo si potrebbe portare al termine la pulizia di un ambiente di circa 200 metri quadrati.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo di vendita ufficiale del Roborock Q8 Max è di 499,99 ma, grazie al coupon che trovate nel box in basso, potreste ottenere un’ulteriore sconto (valido fino al 7 febbraio 2024) che farebbe scendere la cifra a 369.00 euro. Ed il punto è questo: stiamo parlando di un robot eccellente per l’aspirazione dello sporco in casa e se non avete particolari pretese per il lavaggio, è come se acquistaste un top di gamma.

Perché sistema di navigazione, l’ottima potenza di aspirazione, l’autonomia sono davvero paragonabili a quelle che si troverebbero in prodotti molto più costosi. Certo, non è un campione nel lavaggio questo è chiaro, ma Roborock Q8 Max è ancora una volta esempio della filosofia del brand: concentrarsi sul fare una cosa, e farla bene.



N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all’acquisto, vi consigliamo di disabilitare l’AdBlock.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le