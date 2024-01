Redmi Note 13 Pro+ su DxOMark: meglio di Samsung Galaxy S22

Quando si parla di fotocamere e DxOMark, il focus è quasi sempre rivolto ai camera phone annuali, ma ciò non significa che non sia interessante scoprire la valutazione di uno smartphone come Redmi Note 13 Pro+. In questi anni stiamo assistendo a un numero crescente di produttori che curano maggiormente il profilo fotografico di quelli che una volta erano i tipici mid-range, prodotti in cui le velleità multimediali venivano meno in favore di un prezzo più abbordabile.

DxOMark pubblica la sua valutazione della fotocamera di Redmi Note 13 Pro+

Non è propriamente il caso di Redmi Note 13 Pro+, che invece offre un comparto fotografico superiore alla media, perlomeno sulla carte. Ecco come si presenta sotto l’aspetto hardware:

Primario Samsung ISOCELL HP3 da 200 MP f/1.65, 1/1.4″, pixel da 0.56 µm, PDAF multi-direzionale, stabilizzazione OIS

Ultra-grandangolare Sony IMX355 da 8 MP f/2.2, 1/2.8″, pixel da 1.14 µm

Macro OV02B10 da 2 MP f/2.4, 1/5″, pixel da 1.75 µm

Quello dello smartphone Redmi è un reparto foto superiore alla media anche se non fa gridare al miracolo, specialmente quando competitor come Realme 12 Pro/Pro+ portano sul piatto l’aggiunta di un teleobiettivo periscopiale.

Crediti: DxOMark

Mettendo da parte i confronti, Redmi Note 13 Pro+ ha ottenuto una valutazione di 121 punti da parte del team parigino di DxOMark. Un punteggio rispettabile, raggiunto grazie a parametri positivi come l’accuratezza dell’esposizione dei soggetti, una buona profondità di campo (anche se si nota qualche artefatto in modalità Ritratto) e una soddisfacente cattura di dettagli e texture.

Non si può dire altrettanto per la gestione del rumore, piuttosto visibile specialmente quando calano le luci, un bilanciamento del bianco da migliorare così come la resa della tonalità della pelle dei soggetti immortalati.

Parlando di video, rimane quanto di positivo e negativo detto relativo alle foto, con l’aggiunta che la stabilizzazione si comporta bene, più di una messa a fuoco automatica che risulta invece instabile.

Ovviamente non cambia la top 10 nella fotocamera su smartphone di DxOMark, occupata dai camera phone di riferimento:

157 – Huawei Mate 60 Pro+ 156 – Huawei P60 Pro 154 – iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max 153 – Google Pixel 8 Pro, OPPO Find X6 Pro 152 – Honor Magic 5 Pro 150 – OPPO Find X6, vivo X100 Pro 149 – Huawei Mate 50 Pro 148 – Google Pixel 8 147 – Google Pixel 7 Po, Honor Magic 4 Ultimate 146 – iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le