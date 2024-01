JIGOO C300 è l’aspirapolvere senza fili potente e completo, a soli 100€

Versatile, potente ed economico: JIGOO C300 è l’aspirapolvere senza fili perfetto per chi cerca una soluzione affidabile ma senza spendere troppo (grazie al codice sconto dello store Geekbuying). Inoltre è presente la spedizione dall’Europa, per ricevere il vostro alleato nelle pulizie con la massima celerità!

Codice sconto JIGOO C300: l’aspirapolvere ciclonico senza fili a prezzo stracciato

Crediti: JIGOO

Dotato di un potente motore brushless da 400W, JIGOO C300 è un aspirapolvere senza fili economico ma con una grande potenza di aspirazione (fino a 30.000 PA) e tanta autonomia. Il dispositivo ospita una batteria a 7 celle da 2.000 mAh, per un utilizzo fino a 45 minuti con un singola carica. Il vacuum cleaner è dotato di luci LED sulla spazzola, in modo da illuminare lo sporco (anche sotto mobili e divani); a proposito di questi punti più difficili, il dispositivo presenta una struttura inclinabile a 90° e a 180°, per raggiungere lo sporco ovunque. Non mancano i classici accessori, come la testina per le fessure e non solo; inoltre la testina principale è dotata di una spazzola antigrovigli, utile contro capelli e i peli dei nostri amici a quattro zampe. E se vuoi saperne di più dai un’occhiata alla nostra recensione!

Crediti: JIGOO

L’aspirapolvere ciclonico JIGOO C300 scende a soli 100€ su Geekbuying utilizzando il nuovo codice sconto dedicato: si tratta di un prezzo davvero niente male e l’occasione è ancora più ghiotta grazie alla spedizione gratis dall’Europa. Un alleato pratico, leggero e completo a tutto tondo per le tue pulizie intelligenti. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

