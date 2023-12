Recensione JIGOO C300: l’aspirapolvere Entry-Level per tutti

Aspirapolvere e robot lavapavimenti sono tra i prodotti più acquistati online negli ultimi mesi, e non solo: durante il Black Friday ci sono state moltissime offerte in merito, ma sono molti coloro che non sono riusciti ancora ad approfittare di qualche offerta. In questi ultimi giorni mi è capitato di provare due prodotti di un brand fino ad ora per me sconosciuto: si chiama JIGOO, l’ho ricevuto da GeekBuying, e nello specifico il modello in prova è il C300.

Ho provato anche il C500, di cui trovate la recensione qui sul sito, e devo dire che hanno una caratteristica in comune, in modo particolare: il rapporto qualità prezzo è eccezionale, perchè in una fascia di mercato entry level come questa, è molto complicato riuscire a fare bene, e questo brand con poco più di 100 euro, quelli necessari per portarsi a casa JIGOO C300, ci è riuscita alla grande.

Recensione JIGOO C300

Contenuto della confezione

La confezione del JIIGO C300 è piuttosto spartana in termini di design ma al suo interno contiene praticamente tutto il necessario, e nel dettaglio troviamo:

Aspirapolvere ciclonico C300

Tubo in metallo

Testa di aspirazione con spazzola a rullo

Bocchetta per fessure

Bocchetta con spazzola

Base di ricarica da parete

Caricabatteria presa europea

Manualistica

1 filtro sostitutivo + spazzolino per la pulizia

Design e materiali

Nonostante la fascia di prezzo in cui questo JIGOO C300 si inserisce, il suo design non appare assolutamente economico e, anzi, è evidente una grande cura dei dettagli da parte del produttore che ha mantenuto standard costruttivi elevati, utilizzando un policarbonato di alta qualità che si distingue per solidità e mancanza di difetti di assemblaggio.

L’aspirapolvere conserva la sua forma ergonomica con impugnatura a pistola e il pratico grilletto per l’accensione e lo spegnimento; le dimensioni sono giuste per praticamente tutte le tipologie di mano, cosi da avere un grip buono in tutti i contesti. Il funzionamento rimane intuitivo, con la possibilità di regolare la potenza di aspirazione tramite lo schermo posizionato in alto e l’apposito pulsante a sfioramento dedicato.

Lo schermo LED, situato sulla parte superiore dell’aspirapolvere, permette di regolare facilmente l’intensità dell’aspirazione su tre livelli, i canonici ECO, Normal e Turbo. Non è presente una modalità automatica su questo modello, che è sprovvisto di sensori per il rilevamento automatico dello sporco, una chicca che è riservata al modello leggermente superiore, il C500, il cui prezzo sale di poche decine di euro.

La tanica per la raccolta della polvere, invece, è molto importante con la sua capacità di 1.2L, nettamente al di sopra di tanti modelli della stessa categoria; non manca il solito sistema filtrante HEPA a 5 stadi che aiuta l’aspirapolvere a pulire in modo più accurato, seppur io non abbia notato un particolare abbattimento degli odori, che in caso siano molto forti, non vengono totalmente catturati dal JIGOO C300.

Tra le feauture più interessanti di questo dispositivo va menzionata sicuramente l’illuminazione a LED presente nella spazzola da pavimento: seppur non rappresenti una novità assoluta, è una caratteristica da evidenziare in particolar modo in questa fascia di prezzo. Altra chicca della spazzola per pavimenti è la sua capacità di flettersi a sinistra e destra fino a 180 gradi, e in alto o in basso fino a 90 gradi, dettaglio rassicurante che permette di pulire negli angoli più remoti, pur avendo il tubo di aspirazione rigido.

Potenza d’aspirazione e qualità della pulizia

Ma senza perderci troppo in chiacchiere, passiamo ai dati tecnici, perchè il JIGOO C300 è dotato di un potente motore brushless da 400W, in grado di generare una potenza di aspirazione massima fino a 30.000 KPa in modalità Turbo, valori che portano questo C300 in forte vantaggio sulla concorrenza nella stessa fascia di prezzo.

Ad ogni modo nei test pratici, affrontando polveri molto impegnative come il caffè macinato o il pan grattato ben sparsi sopra il pavimento in gres, ho notato una buona capacità di aspirazione da parte del JIGOO C300, il quale ha non ha minimamente tentennato e ha garantito una pulizia praticamente immediata e completa, anche negli angoli dove solitamente la potenza di aspirazione diminuisce.

Durante i test, ho utilizzato la modalità di aspirazione normale, la scelta più efficiente sia in termini di gestione della batteria che di pulizia; la modalità ECO, per quanto consenta un risparmio energetico importante, non è adatta in caso di superfici molto sporche, ma solo in caso di una lievissima spazzata quotidiana. La modalità Turbo, invece, mette a dura prova la batteria ma difficilmente passerete due volte sulla stessa zona.

Tra gli accessori inclusi, oltre la spazzola con i LED integrati, ci sono da menzionare la classica bocchetta di aspirazione manuale da utilizzare senza il tubo di metallo (o all’occorrenza anche con il tubo) per pulire ad esempio tra le fessure dei sedili dell’auto oppure come aspira briciole. L’altro accessorio presente, invece, facilita le operazioni di pulizia di divani o comunque superfici in tessuto, vista la presenza di una spazzola frontale abbinata.

Autonomia della batteria

La batteria del JIGOO C300 è composta da 7 unità da 2200 mAh ciascuna e può essere sganciata e rimossa, offrendo la possibilità di utilizzare una batteria secondaria per sessioni di pulizia più prolungate. A parte questo dettaglio, l’autonomia si colloca nella media di mercato, garantendo circa 10 minuti di durata a massima potenza e fino a circa 45 minuti in modalità ECO. Il giusto equilibrio si raggiunge, come consuetudine, quando si opera in modalità normale, dove, a meno di imprevisti o sporco particolarmente ostinato, si possono ottenere dai 18 ai 25 minuti reali di utilizzo.

I tempi di ricarica stimati sono di circa 4 ore, pur non essendo tra i più veloci del settore, sono valori accettabili considerando che l’aspirapolvere potrebbe essere utilizzato in casa non più di due volte al giorno.

Prezzo e considerazioni

JIGOO C300 ha un prezzo di vendita al pubblico di circa 130 euro, facilmente acquistabile per poco più di 120 euro se si sfruttano i vari bonus di iscrizione e cashback presenti su GeekBuying; al di là di questo, come detto nel titolo, questo C300 si presenta come una buona soluzione potenzialmente adatta a tutti coloro che ricercano una scopa aspirapolvere senza troppi fronzoli, affidabile, molto leggera da trasportare e soprattutto con un buon rapporto qualità prezzo.

Se non vi servono funzionalità di lavaggio, oppure volete affiancarla ad un robot lavapavimenti, è l’alleato ideale per sostituire la vecchia “scopa” manuale.

