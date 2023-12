I migliori regali di Natale tech per Mamma: tante idee e offerte!

Natale è sempre più vicino, quindi è arrivato l’inevitabile momento di pensare a cosa regalare ai nostri cari. Scegliere il regalo migliore per tutti non è di certo un’impresa facile, per questo motivo abbiamo pensato per voi ad una guida all’acquisto che possa indirizzarvi al meglio nella scelta del prodotto tech perfetto per la mamma da mettere sotto l’albero per essere sicuramente apprezzato.

Le migliori idee regalo tech per Natale: ecco i regali più indicati per tutte le mamme

Crediti: Canva

Per questa guida all’acquisto per il regalo tech perfetto per la mamma, abbiamo deciso di dedicarci principalmente a quei prodotti che rendono la vita più semplice (non solo alle mamme) e che in una casa moderna non dovrebbero mancare mai. Tra lavapavimenti, robot aspirapolvere, fitness tracker, asciugacapelli e power bank, scoprite insieme a noi qual è il regalo che coniuga qualità e prezzo per far felice la vostra amata mamma.

Dreame Hair Glory

Crediti: Dreame

Dreame Hair Glory è un potente asciugacapelli con motore ad alta velocità in grado di raggiungere addirittura 110.000 giri al minuto, generando un flusso d’aria di 70 m/s per un volume di 55 metri cubi all’ora. Grazie alle quattro temperature regolabili e alle due diverse velocità, asciugare i capelli sarà davvero semplice e confortevole, nonché comodo da manovrare grazie al suo peso di soli 345 grammi. Il trattamento agli ioni negativi, inoltre, elimina velocemente l’umidità aiutando ad asciugare in modo più efficace i capelli.

Il prezzo di Dreame Hair Glory è di 125.42€, con spedizione gratuita per i membri Amazon Prime.

Xiaomi Robot Vacuum S12

Crediti: Xiaomi

Xiaomi Robot Vacuum S12 è un robot aspirapolvere con funzione lavapavimenti dotato di una potenza di aspirazione pari a 4000 Pa. Grazie alla navigazione con tecnologia LDS, questo robottino è in grado di creare una mappa dettagliata dell’abitazione, consentendo tramite l’applicazione smart anche quale stanza scegliere per una pulizia più accurata. Con un autonomia di ben 140 minuti grazie alla batteria da 3200 mAh, il robot è in grado di pulire facilmente un appartamento di medie dimensioni, senza necessità di tornare in carica prima di concludere le operazioni.

Xiaomi Robot Vacuum S12 è disponibile su Amazon al prezzo di 299.99€, con spedizione gratuita per tutti gli abbonati ad Amazon Prime.

Tineco FLOOR ONE S5

Crediti: Tineco

Tineco FLOOR ONE S5 è una aspirapolvere e lavapavimenti 2-in-1, tra le soluzione più apprezzate del brand. Il dispositivo, infatti, consente di rimuovere facilmente qualsiasi tipo di sporco sul pavimento, che sia asciutto oppure bagnato. Grazie al sensore iLoop, il modello FLOOR ONE S5 è in grado di regolare automaticamente la potenza di aspirazione e il flusso d’acqua in base al tipo di superficie e di sporco rilevato. Con una autonomia della batteria di 35 minuti e un serbatoio di 0.8 litri, il dispositivo consente la pulizia di aree più grandi senza interruzioni, con una manutenzione estremamente semplice che consente di non toccare mai con le mani le parti più sporche.

Tineco FLOOR ONE S5 è disponibile su Amazon al prezzo di 319€, con spedizione gratuita per tutti gli abbonati ad Amazon Prime.

Xiaomi Smart Band 8

Crediti: Xiaomi

Xiaomi Smart Band 8 è il fitness tracker del momento, con display AMOLED da 1.62″ risoluzione 490 x 162 pixel, 326 PPI di densità ed una luminosità che in questo caso arriva fino a 600 nit con supporto per la modalità Always On. Questa particolare smart band è in grado di tener traccia dei parametri vitali come attività cardiaca, livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), l’analisi del respiro, dei livelli di stress e del sonno, monitorando allo stesso tempo fino a 150 discipline sportive diverse. La peculiarità, tuttavia, risiede dei cinturini intercambiabili che offrono uno stile mai visto prima per un dispositivo del genere.

Xiaomi Smart Band 8 è disponibile su Amazon al prezzo di 39.99€: la spedizione ovviamente è gratuita per tutti gli abbonati ad Amazon Prime.

Power Bank

Crediti: INIU

Il power bank è uno degli accessori sempre apprezzati e sempre più utilizzati, visto il continuo uso dello smartphone e delle batterie che purtroppo si scaricano in continuazione. Per far si che sia efficace, un power bank deve avere una buona capienza, ma spesso ci si ritrova con dispositivi grandi e pesanti che creano parecchio ingombro: per questo motivo abbiamo effettuato una selezione dei migliori power bank che potete regalare alla mamma per Natale.

