Honor 911 sarà la versione speciale ispirata alla Porsche più iconica

La scorsa settimana Honor e Porsche Design hanno annunciato una partnership che vedrà il gigante delle vetture sportive e il brand cinese collaborare per una versione speciale (o forse più di una). Allo stato attuale l’ipotesi più plausibile è che si tratti di un’edizione particolare di Honor Magic 6, il prossimo top di gamma della compagnia. In queste ore sono emersi nuovi dettagli: pare che il dispositivo in arriverà sarà esclusivo e con un numero limitato di unità disponibili.

Honor 911: cosa aspettarsi dalla versione speciale dedicata alla celebre Porsche?

Crediti: Honor

Stando a quanto trapelato sul noto social cinese Weibo (la piattaforma preferita dai leaker asiatici), la versione speciale in arrivo sarà prodotta solo in 911 esemplari. Il numero in questione non è casuale e ovviamente lascia spazio all’immaginazione: la Porsche 911 è il modello più iconico del marchio automobilistico e probabilmente l’edizione extra-lusso in arrivo avrà a che fare con questo celebre veicolo. Un ulteriore segnale arriva dal nome in codice dello smartphone, che – stando ai leak – sarebbe proprio Honor 911.

Crediti: Weibo

Purtroppo al momento non ci sono altri dettagli ed è ancora tutto molto nebuloso; la collaborazione tra Honor e Porsche è stata svelata di recente ma i due marchi non hanno rivelato nulla di concreto. Sono trapelati bozzetti e immagini render che mostrano come potrebbe essere questo smartphone speciale. Tuttavia è bene prendere le indiscrezioni con le dovute precauzioni; infatti tutti stanno guardando ad un possibile Honor Magic 6 Porsche Design Edition ma c’è anche un’altra ipotesi. Honor 911 potrebbe essere uno smartphone pieghevole: la casa cinese ha all’attivo vari foldable, tra cui l’ultimo Magic V2 (in arrivo anche in Italia). Al momento resta da vedere se ci sarà un’edizione speciale a tema Porsche oppure un modello completamente inedito. Anche in questo caso, però, ricordiamo che si tratta solo di voci di corridoio.

