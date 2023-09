Honor Magic V2 in Italia: il CEO svela il prezzo di vendita

Dopo essere stato ufficialmente annunciato in Cina lo scorso luglio, Honor Magic V2 ha fatto il suo debutto fuori dai confini nazionali a IFA 2023, venendo presentato anche alla platea occidentale. In precedenza, il team Honor aveva esplicitato la volontà di esportare Magic V2 più rapidamente rispetto ai top di gamma precedenti. È stato così in parte: rispetto a Magic Vs, per cui passarono 3 mesi fra l'evento cinese e quello europeo, questa volta di mesi ne sono passati 2, ma bisognerà ancora attendere per la commercializzazione di Magic V2, di cui però adesso sappiamo di più sul prezzo di vendita.

Il prezzo per il mercato in Italia di Honor Magic V2 è stato annunciato, niente sorprese

Crediti: Honor

Durante l'evento a IFA 2023, l'azienda non ha spiegato molto su Honor Magic V2 in termini di date e prezzi, anche se il CEO George Zhao ha successivamente lasciato intendere che il prezzo dovrebbe essere quello di Magic Vs. Questo significherebbe un prezzo di vendita pari o intorno ai 1.599€ del modello precedente nel taglio da 12/512 GB, che in Cina aveva un costo di 8.999 CNY. Non è dato sapere quale sarà il taglio di memoria con cui verrà importato Magic V2, considerato che in Cina per 8.999 CNY viene proposta la sua variante da 16/256 GB.

In occidente, l'unica alternativa ufficiale quando si parla di design infold (e non di flip phone) è Samsung Galaxy Z Fold 5, il cui prezzo di listino è di 1.999€ per il taglio da 12/256 GB. Ma per alcuni potrebbe rivelarsi più interessane il pieghevole economico Honor Magic V2 Lite.

