OnePlus Pad Go avvistato: in arrivo un nuovo tablet economico?

Nelle ultime ore sono spuntate le prime novità in merito al prossimo tablet della casa di Pete Lau. A quanto pare il primo capitolo ha sortito l'effetto sperato tanto da aprire le porte non ad una seconda incarnazione ma, probabilmente, ad una versione economica chiamata OnePlus Pad Go: ecco cosa sappiamo finora!

OnePlus Pad Go certificato: cosa sappiamo finora

Crediti: OnePlus

Il alcuni database di enti certificativi sono emersi i numeri di modello OPD2304 e OPD2305, in entrambi i casi con un riferimento ad un tablet targato OnePlus. La prima sigla, poi, è spuntata anche in un altra certificazione ma con tanto di nome commerciale. Il nuovo tablet del brand dovrebbe debuttare come OnePlus Pad Go, una nomenclatura che potrebbe fare riferimento ad una versione economica del primo capitolo.

Crediti: BIS

I vari documenti fanno riferimento, ad esempio, al BIS ossia un ente indiano: ciò vuol dire che il nuovo tablet è in dirittura d'arrivo per il mercato Global. Le sigle ed il marchio sono stati registrati il 16 agosto 2023; i due numeri di modello potrebbero fare riferimento ad una versione WiFi ed una con supporto SIM. Ricordiamo che il primo OnePlus Pad è stato lanciato solo con connettività WiFi (al prezzo di 499€ in Italia). Comunque al momento l'azienda non ha ancora confermato l'esistenza di OnePlus Pad Go: restiamo in attesa di novità e non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo con tutti i dettagli.

[s_google]