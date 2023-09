Xiaomi 13T Pro sarà il nostro Redmi K60 Ultra ma con una fotocamera migliore

Il nuovo Redmi K60 Ultra è un flagship economico ma di tutto rispetto, uno smartphone che noi occidentali dovremmo invece conoscere come Xiaomi 13T Pro. Come da “tradizione”, la compagnia avrebbe scelto di importare il suo nuovo top di gamma anche in occidente, rinominandolo per il mercato Global come già accaduto più volte in passato. Avvenne proprio fra Redmi K50 Ultra e Xiaomi 12T Pro, e come per i modelli di attuale generazione ci sarà un cambio alle specifiche, in particolar modo alla fotocamera.

Aggiornamento 04/09: trapela il presunto foglio delle specifiche del nuovo flagship, “confermando” le migliorie per la fotocamera. Trovate tutte le novità direttamente all'interno dell'articolo.

La fotocamera di Xiaomi 13T Pro non sarà la stessa di Redmi K60 Ultra (il resto sì)

Se lo scorso Redmi K50 Ultra era dotato di una tripla fotocamera da 108+8+2 MP, per il lancio di Xiaomi 12T Pro scelsero di passare a una configurazione da 200+8+2 MP, cambiando unicamente il sensore principale, dall'ISOCELL HM6 all'ISOCELL HP1 (entrambi di Samsung).

13T Pro coming up likely this month 🌎 TECHTEMBER pic.twitter.com/BqpukLpQZs — Paras Guglani (@passionategeekz) September 2, 2023

Fra Redmi K60 Ultra e Xiaomi 13T Pro le novità sarebbero molteplici, considerando che l'ultimo flagship Redmi ha una 50+8+2 MP con sensori Sony IMX800, ultra-grandangolare Sony IMX355 e macro GalaxyCore GC02M1. Con il nuovo top Xiaomi, invece, si passerebbe a una 50+13+50 MP con sensori tutti nuovi: il primario sarebbe il Sony IMX707, l'ultrangrandangolare sarebbe l'OmniVision OV13B ma soprattutto al posto del macro ci sarebbe un teleobiettivo OmniVision OV50D. Inoltre sarebbe sarà presente la partnership con Leica. La selfie camera rimarrebbe la stessa, cioè una Sony IMX596 da 20 MP. In queste ore è trapelato un foglio delle specifiche che “conferma” vari dettagli sul top di gamma, anche per quanto riguarda il design.

Fotocamera a parte, Xiaomi 13T Pro avrebbe quindi una scheda tecnica con schermo OLED da 6,67″ Full HD+ a 144 Hz, certificazione IP68, SoC MediaTek Dimensity 9200+, memorie fino a 16 GB di RAM e 1 TB di ROM e batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 120W, e sappiamo già quanto costerà e quando sarà presentato.

