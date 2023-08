Redmi K60 Ultra ufficiale: è sempre più potente, e lo avremo anche noi

Non solo MIX Fold 3: sul palco del mega-evento Xiaomi è stato presentato ufficialmente anche Redmi K60 Ultra, altresì conosciuto come Redmi K60 Extreme Edition. A partire dalla scorsa generazione, il sub-brand Xiaomi ha deciso di commercializzare una variante Ultra della sua serie principale, proposta come lo smartphone più potente e completo del suo catalogo.

Redmi K60 Ultra presentato ufficialmente: tutte le novità per la fascia alta

Design e display

Se lo si guarda da dietro, Redmi K60 Ultra è stato rinnovato e presenta un comparto fotografico meno verticale e più squadrato, sempre in alto a sinistra ma con linee più sinuose nella congiunzione con la scocca. L'altra novità è rappresentata dalla certificazione IP68, con lo smartphone che è quindi protetto da polvere e liquidi fino a 1,5 metri per 30 minuti, per uno spessore di 8,49 mm e un peso di 204 grammi.

Il display è un pannello AMOLED TCL C7 12-bit da 6,67″ 1.5K (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a 144 Hz, campionamento del tocco a 480 Hz, luminosità fino a 2.600 nits, PWM Dimming a 2.880 Hz per la protezione della vista e certificazione Dolby Vision; inoltre, il co-processore grafico PixelWorks X7 permette di gestire le potenzialità dello schermo in abbinata al SoC di sistema, per far sì che oltre 100 giochi possano girare a 144 fps.

Specifiche tecniche

Dopo vivo X90S e iQOO Neo 8 Pro, Redmi K60 Ultra è uno dei pochi smartphone a montare il MediaTek Dimensity 9200+. Prodotto da TSMC a 4 nm, è un SoC top di gamma dotato di CPU octa-core (1 x 3,35 GHz Cortex-X3 + 3 x 3,0 GHz A715 + 4 x 2,0 GHz A510), GPU Mali-G715 Immortalis MC11 a 981 MHz e memorie da 12/16/24 GB di RAM LPDDR5X e 256/512 GB/1 TB di ROM UFS 4.0 non espandibile. È una configurazione estremamente potente, che gli permette di superare un punteggio di 1,7 milioni su Antutu.

L'alimentazione è fornita da una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 120W e chip proprietari Surge P1+G1, caricandosi completamente dallo 0% al 100% in soli 19 minuti. A tenere a bada le temperature c'è un impianto di dissipazione da 5.000 mm². Oltre a 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, sensore IR, speaker stereo Dolby Atmos e motore di vibrazione lineare X-Axis, c'è il comparto fotografico da 50+8+2 MP con sensore Sony IMX800 con stabilizzazione OIS+EIS, ultra-grandangolare e macro, sistema Xiaomi Imaging Brain 2.0 e registrazione video 8K a 24 fps, assieme alla selfie camera Sony IMX596 da 20 MP.

Prezzo e disponibilità

Redmi K60 Ultra è disponibile in Cina al prezzo di 2.599 CNY (328€) per la variante da 12/256 GB, salendo a 2.799 CNY (353€) per quella da 16/256 GB, a 2.999 CNY (378€) per quella da 16/512 GB, 3.299 CNY (416€) per quella da 16 GB/1 TB e 3.599 CNY (454€) per quella da 24 GB/1 TB. Non è disponibile sul mercato Global, ma è possibile che nei prossimi mesi arrivi sotto forma di Xiaomi 13T Pro.

