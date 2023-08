Xiaomi Band 8 Pro ufficiale: più grande, più stilosa e con maggiore autonomia

In occasione dell'evento del 14 agosto, Xiaomi ha presentato ufficialmente il nuovo modello Pro del più celebre fitness tracker al mondo. Xiaomi Band 8 Pro è più, più stiloso ed offre un'autonomia maggiore grazie ad una batteria dalle dimensioni più grandi che consentirà ottenere ben 2 giorni di funzionamento in più rispetto al modello precedente.

Xiaomi Band 8 Pro: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Crediti: Xiaomi

Xiaomi Band 8 Pro è dotato di uno nuovo schermo AMOLED da 1.74″ (336 x 480 pixel) che offre un layout più ampio per la gestione delle app delle informazioni visualizzate, con un refresh rate da 60 Hz, 600 nit di luminosità massima, 336 PPI, supporto per la modalità Always-On e protezione Corning Gorilla Glass. Il design è molto simile al suo predecessore, ma la nuova Band 8 Pro eredita dalla sorella minore il nuovo sistema di aggancio dei cinturini, che possono essere adesso collegati con il medesimo sistema a clip che abbiamo potuto apprezzare su Xiaomi Band 8.

Anche in questo caso, la grande varietà di opportunità è rappresentata dai tanti cinturini intercambiabili che permettono di adattare al polso diverse tipologie e materiali (TPU, pelle, tessuto). Purtroppo non ritroviamo le modalità di aggancio particolari come quella del pendente oppure la possibilità di collegare la Band 8 Pro alla scarpa per un migliore tracciamento dell'attività sportiva. Presente, anche in questo caso, la certificazione 5ATM per l'impermeabilità che consente di sfruttare il dispositivo anche per il nuoto.

Specifiche tecniche

Crediti: Xiaomi

Xiaomi Band 8 Pro mette a disposizione un nuovo modulo di monitoraggio dual-channel che permette di ottenere una raddoppiata precisione nel rilevamento e nel tracciamento del battito cardiaco e dell'ossigeno nel sangue. A completare l'equipaggiamento del dispositivo troviamo i sensori per la luminosità automatica, il giroscopio e l'accelerometro che vanno ad affiancare il rilevamento del battico cardiaco, Sp02, monitoraggio del sonno e del ciclo menstruale, con la possibilità di tener traccia anche dello stress. Gli sport che possono essere monitorati tramite la nuova Band Pro sono più di 150, ai quali si aggiunge anche la Boxe (come accaduto per Band 8).

Questo nuovo modello è dotato anche di GPS GNSS con il supporto a 5 sistemi satellitari, per un miglior tracciamento dell'attività fisica svolta all'aperto. Un'altra grande novità è rappresentata dalla batteria da 289 mAh, che rispetto al modello precedente garantisce ben 2 giorni di autonomia in più, portando in questo modo il totale a 14 giorni con una singola carica (della durata di circa 80 minuti). A completare la connettività, troviamo anche il modulo NFC per i pagamenti e il Bluetooth 5.3 per collegare il dispositivo ai dispositivi Android ed iOS.

Xiaomi Band 8 Pro: prezzo e disponibilità

Crediti: Xiaomi

Xiaomi Band 8 Pro è disponibile da oggi in Cina al prezzo di circa 43€ (339 yuan) per la versione con cinturino in TPU, mentre il modello con cinturino in pelle viene offerto al prezzo di circa 57€ (449 yuan). Al momento non si hanno informazioni sull'eventuale commercializzazione internazionale, che a questo punto potrebbe avvenire in contemporanea con quella di Xiaomi Band 8.

