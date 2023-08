Xiaomi Pad 6 Max ufficiale: display da 14″ e Snapdragon 8+ Gen 1

In occasione dell'evento del 14 agosto, Xiaomi ha ufficialmente il nuovo tablet Pad 6 Max, una versione più grande del dispositivo già arrivato sul mercato nei mesi precedenti. Questa volta, il celebre brand cinese, ha pensato ad un tablet che possa comportarsi come fosse un vero e proprio PC portatile, con una modalità dedicata ed una suite di applicazioni perfette per l'ufficio.

Xiaomi Pad 6 Max: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Crediti: Xiaomi

Xiaomi Pad 6 Max offre lo stesso design del fratello minore, ma questo volta è dotato di uno schermo da 14″ con risoluzione 2.8K, 120 Hz di refresh rate, 600 nit di luminosità massima, 10 bit di profondità di colore e supporto per le tecnologie HDR10 e Dolby Vision Atmos. Rispetto al precedente modello da 11″, questo tablet offre un rapporto screen-to-body superiore del 62%. Migliora anche il comparto audio, che da quattro passa ad ben otto speaker stereo per fornire un'esperienza d'ascolto multimediale sempre più immersiva.

Il design, come sempre, è ben curato ed elegante: la classica finitura grigio scuro opaca (disponibile anche in versione silver) caratterizza quello che è un dispositivo destinato ad un pubblico adulto, sopratutto in ambito lavorativo, offrendo la possibilità di collegare accessori come la tastiera con trackpad e il pennino digitale.

Specifiche tecniche

Crediti: Xiaomi

Xiaomi Pad 6 Max mette a disposizione le prestazione del processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, affiancato da 8/12/16 GB di RAM LPDDR5X e 256/512 GB oppure 1 TB di spazio di archiviazione su memoria UFS 3.1. Il sistema operativo è Android 13 con MIUI 14, che questa volta si unisce a Xiaomi Free Workbench: un'interfaccia grafica desktop che trasforma in tablet in un vero e proprio PC sui cui si può utilizzare la suite da lavoro WPS.

Per la connettività abbiamo a disposizione Wi-Fi e Bluetooth, mentre il dispositivo è alimentato da una batteria da 10.000 mAh con ricarica rapida da 67W tramite USB-C 3.2 Gen 1 e reverse charging da 33W per sfruttare il tablet come fosse una power bank e ricaricare gli altri dispositivi.

Il comparto fotografico di questo tablet, inoltre, non è di quelli da sottovalutare: la fotocamere frontale è dotata di un sensore da 20 MP con ToF (per il riconoscimento facciale) ed un sistema a 4 microfoni, il che rende il dispositivo perfetto per le videochiamate e le videoconferenze di lavoro. La fotocamera posteriore, invece, mette a disposizione un sensore principale da 50 MP ed uno ausiliario da 2 MP per la profondità.

Xiaomi Pad 6 Max: prezzi e disponibilità

Crediti: Xiaomi

Xiaomi Pad 6 Max è disponibile da oggi in Cina al prezzo di partenza di circa 525€ (3799 yuan) per la versione base da 8/256 GB. Il prezzo sale a circa 550€ (3999 yuan) per la versione da 12/256 GB e circa 600€ (4399 yuan) per quella da 12/512 GB. La versione top di gamma da 16 GB e 1 TB, invece, viene proposta a circa 660€ (4799 yuan). Al momento non sappiamo se il dispositivo verrà commercializzato anche in occidente.

