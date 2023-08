Redmi K60 Ultra su Antutu: è lui lo smartphone più potente del momento

A pochissime ore dalla comparsa dei primi benchmark dedicati a OnePlus Ace 2 Pro – che si è rivelato un vero e proprio campione di potenza – ecco che arriva una novità a stravolgere le cose. Xiaomi ha pubblicato i risultati ufficiali di Redmi K60 Ultra su Antutu: il nuovo top di gamma promette fuoco e fiamme e, nel momento in cui scriviamo, batte tutti sulla celebre piattaforma di benchmark.

Redmi K60 Ultra: Xiaomi pubblica il punteggio su Antutu ed è stratosferico

Crediti: Xiaomi/Weibo

Come anticipato in apertura, fino a poco fa la vetta di Antutu era occupata dal modello siglato PJA110, ossia OnePlus Ace 2 Pro. Il nuovo flagship della compagnia, in arrivo in Cina, ha totalizzato ben 1.733.703 punti (con a bordo lo Snapdragon 8 Gen 2), superando di gran lunga vari rivali. Purtroppo il nuovo record è durato molto poco: Xiaomi ha annunciato il risultato ottenuto da Redmi K60 Ultra su Antutu, ovvero 1.774.714 punti.

Crediti: Xiaomi/Weibo

Si tratta di un nuovo record ed è stato raggiunto utilizzando l'ultimo Dimensity 9200+, chipset di punta targato MediaTek. Il nuovo SoC – octa-core realizzato a 4 nm, con una frequenza massima di 3,35 GHz ed una GPU Immortalis G715 – sarà il pezzo forte del prossimo top di gamma di Redmi, come confermato dalla stessa casa cinese. Il lancio è previsto per il mese di agosto, ma al momento non è stata ancora confermata la data. Il dispositivo arriverà anche da noi come Xiaomi 13T Pro: l'uscita in Europa è prevista per il 1° settembre.

