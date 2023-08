Redmi K60 Ultra tra Geekbench e teaser: cosa sappiamo su specifiche e uscita

Nelle scorse settimane si è parlato del debutto in Cina del nuovo Redmi K60 Ultra, top di gamma che dovrebbe fare capolino anche alle nostre latitudini come Xiaomi 13T Pro. Il flagship targato Redmi si fa sempre più vicino: la compagnia asiatica ha anticipato un importante annuncio in arrivo, mentre il dispositivo è stato avvistato per la prima volta su Geekbench.

Redmi K60 Ultra avvistato su Geekbench e intanto l'azienda si prepara ad un grande annuncio

Crediti: Redmi

Per quanto riguarda le ultime novità sulle specifiche, Redmi K60 Ultra è apparso nel database di Geekbench con i primi benchmark: il dispositivo presenta la sigla 23078RKD5C (già vista in precedenza) ed ha ottenuto punteggi di 1288 e 4121, rispettivamente in single-core e multi-core. Lo smartphone ha dalla sua Android 13 (sotto forma di MIUI 14) e fino a 16 GB di RAM; dai benchmark emerge anche il chipset che troveremo a bordo. Dovrebbe trattarsi del Dimensity 9200+ di MediaTek, octa-core di ultima generazione realizzato a 4 nm e dotato di una frequenza massima di 3,35 GHz ed una GPU Immortalis G715.

Crediti: Weibo

Per quanto riguarda il resto delle specifiche, il dispositivo dovrebbe offrire uno schermo OLED flat da 6,67″ 1.5K a 144 Hz, 5.000 mAh di batteria, ricarica da 120W ed una fotocamera principale IMX890 da 50 MP. Come anticipato, il dispositivo dovrebbe uscire dalla Cina come Xiaomi 13T Pro.

Crediti: MySmartPrice / Geekbench Crediti: Redmi

Tornando al debutto in patria, il lancio di Redmi K60 Ultra sembra ormai dietro l'angolo: la casa asiatica ha confermato un annuncio per il 3 agosto, in salsa MediaTek e Pixelworks. Probabile che tra poche ore saranno annunciate le prime novità del flagship, insieme alla data di presentazione.

