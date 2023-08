Infinix GT 10 Pro ufficiale: è il gaming phone che costa meno di 250$

Se Transsion è diventato il 5° brand al mondo, è perché esistono smartphone come Infinix GT 10 Pro che ambiscono a spiccare dalla massa. E lo fa sia con un look pensato per gli amanti degli smartphone da gaming sia per l'utilizzo di specifiche per trovare un discreto equilibrio fra potenza e prezzo.

Infinix GT 10 Pro sfida Nothing con un look che strizza l'occhio agli amanti del gaming

Design e display

A un primo sguardo, Infinix GT 10 Pro potrebbe confondere i meno attenti che potrebbero credere si tratti di un nuovo smartphone Nothing, specialmente nella colorazione bianca. Misura 162,66 x 75,89 x 8,1 mm per 187 grammi ed è disponibile nelle due tinte Cyber Black e Mirage Silver, entrambe dal tipico gusto cyberpunk ricreato tramite una scocca che ricrea componenti meccaniche e luci neon. E ovviamente non poteva mancare un array di LED RGB personalizzabili.

Lo schermo adottato è un pannello AMOLED da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) in 20:9 con refresh rate fino a 120 Hz, campionamento del tocco a 360 Hz e PWM Dimming a 1.920 Hz, oltre a copertura DCI-P3, screen-to-body ratio del 93%, luminosità di 900 nits e sensore ID posto al di sotto del display.

Specifiche tecniche

Il cuore dell'Infinix GT 10 Pro è il MediaTek Dimensity 8050, uno degli ultimi SoC presentati dal chipmaker taiwanese. È un microchip realizzato da TSMC a 6 nm, e dentro di sé racchiude una CPU octa-core (1 x 3,0 GHz A78 + 3 x 2,6 GHz A78 + 4 x 2,0 GHz A55), una GPU Mali-G77 MC9 e memorie da 8 GB di RAM LPDDR4X (più 8 GB di RAM virtuale) e 256 GB di ROM UFS 3.1 espandibile via microSD fino a 1 TB.

Dentro c'è anche una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida 45W e USB Power Delivery 3.0 per alimentarlo bypassando la batteria, oltre a un sistema di dissipazione a camera di vapore da 4.319 mm2. Le restanti specifiche includono connettività dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth, GPS, USB-C, ingresso mini-jack, Radio FM, NFC, speaker stereo Hi-Res, motore di vibrazione 4D Z-Axis, Android 13 con Pure XOS 13, tripla fotocamera da 108+2+2 MP f/1.75-2.4-2.4 e selfie camera da 32 MP f/2.45 con flash LED.

Prezzo e disponibilità

Infinix GT 10 Pro è disponibile a un prezzo di listino di circa 240/250$ in base alla regione, ma per il momento non verrà lanciato in Italia, nonostante ci siano indizi in tal senso.

