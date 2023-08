Altro che Samsung: OPPO Find N3 sarà uno dei pieghevoli più rapido a ricaricarsi

Mentre il lancio di OnePlus Open viene rinviato, ci staremmo avvicinando al debutto di OPPO Find N3, la controparte negli smartphone pieghevoli che dovrebbe affiancare il primo modello di OnePlus. Si vocifera che i due foldable avranno molto in comune, come da “tradizione” delle due compagnie, che da anni condividono molte specifiche tecniche nei rispettivi smartphone. Dovrebbe essere così anche per la ricarica rapida Super VOOC, che sul nuovo pieghevole OPPO (e probabilmente anche su quello OnePlus) avrà una marcia in più.

Ecco quanto migliorerà la ricarica rapida del prossimo pieghevole OPPO Find N3

Certificazione: 3C

Come svela la certificazione 3C, infatti, OPPO Find N3 avrà una potenza di ricarica a 100W, un passo in avanti rispetto ai 67W proposti con Find N2 ma anche Xiaomi MIX Fold 2. OPPO supererebbe anche Huawei e Honor, i cui Mate X3 e Magic V2 arrivano ai 66W, oltre ovviamente ai pieghevoli Samsung che da tempo non vanno oltre i 25W.

Il record rimarrebbe comunque di vivo X Fold 2 e dei suoi 120W, ma la notizie che interesserà a molti dei nostri lettori occidentali è che la stessa novità dovrebbe interessare anche OnePlus Open, che a differenza di quello OPPO arriverà anche sui mercati internazionali. Se voleste scoprire tutte le novità di OPPO Find N3, comunque, vi rimandiamo alla sua pagina dedicata.

