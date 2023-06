OnePlus V Fold e OPPO Find N3 avranno molto in comune

Aggiornamento 22/06: i render ci danno nuovi indizi sul legame fra OPPO Find N3 e OnePlus V Fold.

Manca sempre meno alla presentazione di OnePlus V Fold e OPPO Find N3: da un lato abbiamo il terzo capitolo della linea pieghevole top di OPPO, dall'altro il primissimo modello firmato OnePlus. Nonostante questa differenza, fra i due sembrerebbe esserci un legame molto profondo che li accomunerebbe in maniera sostanziale.

OnePlus V Fold e OPPO Find N3 tra design e specifiche: cosa sappiamo finora

OnePlus V Fold

Data la fusione tra i due brand, sin dal principio non era escluso che i due pieghevoli in arrivo avessero parecchio in comune. E infatti, stando all'insider Yogesh Brar, OPPO Find N3 e OnePlus V Fold condividerebbero sia il design che il comparto fotografico. Il leaker non fa una menzione esplicita ad un rebrand: non è chiaro quindi se ci saranno delle differenze oppure se semplicemente l'insider abbia voluto concedere il beneficio del dubbio. L'unica differenza che pare certa è l'Alert Slider, che rimarrà una feature esclusiva del versante OnePlus.

OPPO Find N3

Per quanto riguarda il look, si tratterà di pieghevoli in-fold caratterizzati da uno schermo esterno AMOLED LTPO 2K a 120 Hz ed un ampio pannello interno. In merito alle fotocamere, dovremmo trovare lo stesso comparto di OPPO Find X6: un modulo circolare con un sensore principale IMX890 da 50 MP, ultra-grandangolare IMX581 da 48 MP e teleobiettivo periscopiale da 32 MP, e ovviamente non mancheranno le ottimizzazioni Hasselblad. Il resto delle specifiche prevedrebbe Snapdragon 8+ Gen 2, una batteria da 4.800 mAh con ricarica SuperVOOC a 100W e una selfie camera OV32C da 32 MP. Non c'è ancora una data ufficiale di lancio, ma secondo le indiscrezioni ne sapremo di più durante questa estate.

