OnePlus Nord 3 e OnePlus V Fold: queste le possibili date

I prossimi smartphone della compagnia cinese dovrebbero essere OnePlus Nord 3 e il tanto chiacchierato flagship pieghevole V Fold: ora un insider rivela quelle che potrebbero essere le possibili date per entrambi i dispositivi in arrivo durante l'estate.

OnePlus Nord 3 e V Fold: ecco la possibile data di presentazione

Per quanto riguarda OnePlus Nord 3, il nuovo medio gamma della serie è stato protagonista di nuovi leak proprio di recente. Il dispositivo è apparso su Geekbench e sembra essere ormai dietro l'angolo. Non a caso l'insider fa riferimento ad una data molto vicina, ossia il 16 giugno; la presentazione del nuovo modello Nord dovrebbe avvenire in quel giorno oppure poco dopo.

Passando invece a Oneplus V Fold, la presentazione sarebbe fissata per il mese di agosto, prima del 19 del mese. Si tratta, in fondo, della timeline trapelata già in precedenza. Inoltre proprio OnePlus ha gettato l'amo annunciando novità in arrivo nel periodo compreso tra il 16 giugno e il 19 agosto.

