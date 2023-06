Xiaomi MIX Flip non arriverà a breve: il pieghevole a conchiglia si farà attendere

Dopo la serie Xiaomi 13 e il modello Ultra, l'attenzione è quasi tutta per la prossima generazione di top di gamma del brand. In realtà c'è anche un altro dispositivo atteso per quest'anno, ma non si tratterà del primo smartphone a conchiglia del brand cinese: Xiaomi MIX Flip dovrebbe vedere la luce direttamente nel 2024 (e pare che sarà in buona compagnia).

Xiaomi MIX Fold 4 e MIX Flip sarebbero gli smartphone pieghevoli previsti per il 2024

Le ultime indiscrezioni dell'insider cinese DigitalChatStation sembrano mettere la parola Fine alla possibilità di vedere il flip phone di Xiaomi entro quest'anno. Il leaker corregge il tiro rispetto a quanto detto in precedenza, rivelando la sigla di Xiaomi MIX Flip; questo sarebbe conosciuto internamente come N17 mentre Xiaomi MIX Fold 4 come N18.

I due sarebbero previsti per il 2024; in entrambi i casi si tratterebbe di soluzioni top equipaggiate con chipset della serie Snapdragon 8 (quindi la gamma di punta targata Qualcomm).

Per quanto riguarda quest'anno, Xiaomi MIX Fold 3 è atteso nel corso dei prossimi mesi (si vocifera a luglio o agosto), almeno per quanto riguarda il mercato cinese. Ad oggi mancano indiscrezioni in merito ad un possibile debutto Global.

Ormai quello dei flip phone sembra essere un settore battuto da (quasi) tutti: non solo Samsung, ma anche Motorola, OPPO e non solo (di recente si è cimentata anche vivo). Manca solo Xiaomi all'appello ma a quanto pare ci vorrà ancora un po' prima del lancio del suo MIX Flip; nel frattempo, se volete saperne di più, eccovi il nostro approfondimento dedicato al pieghevole a conchiglia (con tutti i leak trapelati finora).

