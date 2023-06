Amazfit Pop 3S ufficiale: display AMOLED enorme, chiamate Bluetooth e tanto stile

Un nuovo smartwatch targato Zepp è arrivato, ma purtroppo al momento sembra disponibile solo in India (anche se promette decisamente bene). Amazfit Pop 3S è un dispositivo stiloso ed elegante, caratterizzato da uno schermo enorme, chiamate BT, tanta autonomia, un cinturino in metallo ed un prezzo convincente.

Amazfit Pop 3S: specifiche e prezzo del nuovo smartwatch di Zepp/Huami

Come anticipato poco sopra, il nuovo Amazfit Pop 3S è stato anticipato dalla divisione indiana di Amazon con una sfilza di dettagli; non è ancora disponibile ma design, specifiche e prezzo sono già stati svelati. Purtroppo per ora non è dato di sapere se arriverà anche alle nostre latitudini.

Il nuovo modello della gamma Pop cambia stile e diventa più elegante: il dispositivo è equipaggiato con un ampio schermo rettangolare da 1,96″, una soluzione AMOLED da 502 x 410 pixel e densità di 330 PPI.

Lo smartwatch è impreziosito da un vetro 2.5D, una cornice metallica ed un pulsante in acciaio; anche il cinturino è realizzato in acciaio inossidabile. Inoltre è stata confermata la presenta dell'Always-On Display e il supporto ad oltre 100 watchface.

Presenti all'appello speaker e microfono per le chiamate Bluetooth, il monitoraggio dell'attività cardiaca H24, il rilevamento del livello di ossigeno nel sangue (SpO2), oltre 100 modalità sportive, il controllo del sonno e dei livelli di stress. In termini di autonomia si parla di circa 12 giorni, probabilmente con AOD spento; la batteria è un'unità da 300 mAh.

Amazfit Pop 3S è stato lanciato tramite il sito ufficiale indiano, al prezzo di circa 67€ al cambio attuale (5.999 rupie). Per ora il wearable non è ancora acquistabile e l'azienda non si è sbottonata in merito alla commercializzazione anche in altri paesi.

Per quanto riguarda le ultime novità arrivate in Italia, vi segnaliamo il debutto di GTR 4 Limited Edition, del rugged T-Rex Ultra e dell'indossabile compatto GTR Mini.

