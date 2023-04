Amazfit GTR 4 Limited Edition ufficiale in Italia: ecco perché costa di più

Dopo aver dato recentemente il benvenuto a modelli quali T-Rex Ultra e GTR Mini, fa il suo ingresso sul mercato italiano Amazfit GTR 4 Limited Edition. Lo smartwatch prende il modello GTR 4 e lo cambia nelle forme e nelle specifiche, aggiungendo specifiche più avanzate per un prezzo più elevato: vediamo quali sono le differenze e a quanto viene venduto in Italia.

Amazfit GTR 4, lanciata ufficialmente la nuova Limited Edition, anche in Italia

Oltre alla corona di navigazione, sulla Limited Edition c'è un nuovo tasto fisico, per una scocca non più in alluminio bensì in acciaio inox 316L con retro in vetroceramica nella singola colorazione Nero Infinito, mentre rimane invariata la certificazione 5 ATM. Sale leggermente in dimensioni e peso (46,5 x 46,5 x 11,2 mm per 49 grammi) per un invariato schermo circolare AMOLED da 1,43″ 466 x 466 pixel con densità di 326 PPI e protezione in vetro temperato con rivestimento anti-impronte.

L'altra principale differenza sta nella batteria, che è sempre una 475 mAh con un'autonomia media di 14 giorni (fino a 28 in modalità Risparmio e 50 in modalità Orologio) ma che a quella magnetica aggiunge la ricarica wireless. C'è poi l'introduzione del sensore di temperatura, che si affianca alla già presente sensoristica PPG BioTracker™ 4.0 che permette il monitoraggio 24h per frequenza cardiaca e ossigeno nel sangue SpO2, oltre al monitoraggio di sonno (REM, pisolini), qualità del respiro, stress e ciclo mestruale. Rimane anche il supporto GPS Dual Band con 6 satelliti, Wi-Fi 2,4 GHz e Bluetooth 5.0 BLE, microfono, speaker, Alexa e motore di vibrazione lineare, il tutto a supporto delle invariate 154 modalità sportive con riconoscimento intelligente per 25 di queste.

Queste differenze si traducono in un prezzo per Amazfit GTR 4 Limited Edition pari a 249,90€, con disponibilità anche su Amazon Italia.

