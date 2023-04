Samsung Galaxy Enhance-X: l’editing IA arriverà su più modelli

Nell'estate 2022 venne lanciata Samsung Galaxy Enhance-X, l'app fotografica che assieme a Expert RAW mira a espandere le possibilità degli smartphone Samsung. Viste le capacità di intelligenza artificiale presenti su sempre più smartphone in circolazione, Samsung vuole sfruttarle per migliorare l'editing fotografico degli scatti immortalati nel proprio quotidiano. E dopo averlo fatto inizialmente solamente sui suoi top di gamma, la compagnia ha confermato che vuole farlo su più modelli, anche non di fascia alta.

Samsung vuole espandere la compatibilità dell'app di editing IA Galaxy Enhance-X

In queste ore, l'app Samsung Galaxy Enhance-X è stata rilasciata anche su S23, S23+ e S23 Ultra: ad annunciarlo sono i responsabili del reparto fotografico sul forum sud coreano di Samsung. Per il momento, il rilascio è avvenuto in fase di beta testing per far sì che gli utenti la provino in anticipo per testarla in vista del rilascio stabile che avverrà prossimamente sia sulla serie S23 che su quella S22. Ma non solo: sempre sul forum, i moderatori hanno affermato che il rilascio avverrà “il prima possibile” e che soprattutto prevede di portarla anche sui modelli della serie A, una scelta in linea con la volontà di fare lo stesso anche con Camera Assistant.

Per chi non la conoscesse, l'app Samsung Galaxy Enhance-X utilizza l'intelligenza artificiale per migliorare le foto in illuminazione, nitidezza e gamma dinamica, aumentare la risoluzione, eliminare la sfocatura nelle foto mosse, rimuovere ombre e ridurre l'effetto moiré.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il