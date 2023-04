Il mini PC Geekom IT11 in sconto: prestazioni super ad un prezzo conveniente

I mini PC hanno il compito di risparmiare spazio sulla scrivania senza rinunciare alla potenza offerta dai classici PC fissi. Geekom IT11 assolve a questa necessità in modo eccellente, offrendo prestazioni da top di gamma grazie al processore Intel di undicesima generazione e le ultime tecnologie a disposizione per quanto riguarda la connettività.

Geekom Mini IT11 con processore Intel, 16 GB di RAM e 512 GB di storage

Geekom IT11 è un mini PC dotato di processore Intel i7-1139H quad-core con 12 MB di cache ed una velocità massima di 5 GHz, affiancato da 16 GB di RAM DDR4 e 512 GB di spazio di archiviazione su memoria SSD. La GPU integrata Intel Iris Xe garantisce il supporto per gli schermi con risoluzione fino a 8K, anche grazie alla dotazione di uscite HDMI 2.0 e mini Display Port.

Il form-factor estremamente ridotto garantisce il risparmio di spazio sulla scrivania, mantenendo comunque un'ottima dissipazione del calore grazie alla ventola incorporata nella struttura in metallo. Le dimensioni del mini PC sono di 11,7 x 11,2 x 4,56 centimetri, per un peso complessivo di 572 grammi.

Per quanto riguarda la connettività, invece, questo mini PC è dotato di supporto per le connessioni Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, mettendo a disposizione dell'utente anche una porta Ethernet, tre ingressi USB 3.0 di Tipo A e una porta USB-C. Il sistema operativo pre-installato sul PC è Windows 11 Pro.

Geekom IT11 è disponibile in offerta su Amazon Italia al prezzo di 569.99€. La spedizione, come sempre, è gratuita per tutti gli abbonati al servizio Amazon Prime.

Se non visualizzate correttamente il box sottostante, provate a disattivare AdBlock.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il