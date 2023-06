OPPO Reno 10 Pro e Reno 10 Pro+ Global: Geekbench “conferma” le specifiche

Dopo il debutto in Cina, OPPO è pronta a lanciare la serie Reno 10 in Europa. L'uscita della serie è prevista per il mese di luglio e sarà composta da tre modelli; tuttavia ci saranno delle differenze rispetto ai modelli cinesi, le quali dovrebbero coinvolgere sia il design che il processore e le fotocamere. Ma cosa possiamo aspettarci da OPPO Reno 10 Pro e 10 Pro+ in versione Global? Ce lo svela Geekbench, con una breve “conferma” delle specifiche.

OPPO Reno 10 Pro e 10 Pro+ Global avvistati su Geekbench

I nuovi smartphone della famiglia Reno sono apparsi su Geekbench con le sigle CPH2525 e CPH2521, in riferimento ad OPPO Reno 10 Pro e alla variante Reno 10 Pro+, in entrambi i casi in salsa Global. A quanto pare i primi benchmark dei due confermerebbero le indiscrezioni trapelate nelle scorse settimane. Gli smartphone sono mossi da chipset Qualcomm, con il modello Reno 10 Pro equipaggiato con lo Snapdragon 778G e il fratello maggiore Pro+ mosso dallo Snapdragon 8+ Gen 1.

Abbiamo quindi una buona notizia per la variante Pro+: sembra che troveremo le stesse specifiche della controparte cinese, senza subire tagli al comparto tecnico.

Per quanto riguarda invece Reno 10 Pro, sembrano confermate le indiscrezioni in merito al cambio di rotta rispetto al modello cinese. Quest'ultimo, infatti, è dotato del Dimensity 8200 di MediaTek; i cambiamenti non riguarderebbero solo il chipset ma anche il comparto fotografico e la ricarica. Reno 10 e 10 Pro Global dovrebbero avere varie differenze rispetto ai modelli lanciati in Cina, secondo quanto trapelato in precedenza.

