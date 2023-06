Red Magic 8S Pro potrebbe arrivare a luglio: novità anche per il tablet?

In queste ore il grande protagonista degli ultimi leak è sicuramente Red Magic 8S Pro, il nuovo smartphone da gaming la cui presentazione ufficiale potrebbe essere proprio dietro l'angolo. Stando alle indiscrezioni, il dispositivo di Red Magic sarà il primo ad equipaggiare il nuovissimo Snapdragon 8+ Gen 2, oppure una versione ad alta frequenza di quello che è il chipset flagship di Qualcomm.

La data di presentazione di Red Magic 8S Pro trapela in rete

Secondo quanto emerso in rete, il nuovo Red Magic 8S Pro potrebbe essere presentato ufficialmente il prossimo 5 luglio, in un evento che potrebbe vedere protagonista anche il tanto vociferato tablet da gaming del noto brand cinese. L'indiscrezione, questa volta, arriva da una fonte di cui non conosciamo ancora l'attendibilità, vi invitiamo quindi ad attendere sempre le informazioni ufficiali da parte di Red Magic e Nubia.

Negli ultimi giorni in rete è trapelata anche la prima immagine del nuovo Red Magic 8S Pro, con tanto di benchmark su Antutu a dimostrare l'enorme potenza sprigionata dal chipset equipaggiato sullo smartphone. Secondo il noto insider Digital Chat Station, infatti, questo dispositivo sarà il primo ad essere alimentato da quello che potrebbe essere considerato lo Snapdragon 8+ Gen 2, o comunque una versione di Snapdragon 8 Gen 2 con frequenze più alte rispetto a quelle standard.

Non ci resta che attendere ancora poche settimane prima di scoprire se effettivamente Red Magic 8S Pro diventerà lo smartphone da gaming definitivo grazie al nuovo hardware all'avanguardia.

