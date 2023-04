Il primo tablet da gaming di Red Magic esiste ed è vicino al lancio

Ne abbiamo parlato solo poche ore fa ed ecco arrivare un'ennesima conferma: ormai il panorama dei tablet Android si sta facendo sempre più fitto, con tanti brand pronti a dire la loro. Dopo iQOO Pad, avvistato in una certificazione, ora è il turno del primo tablet da gaming di Red Magic: stavolta si tratta – praticamente – di una conferma, anche se è stata data per errore.

Red Magic Pad: il tablet da gaming potrebbe avere una data d'uscita

Il gioco mobile King of Glory, conosciuto da noi come Arena of Valor, è un MOBA parecchio celebre in Cina. Per questo determinati cambiamenti sono ben visibili ed è impossibile che una novità non venga notata dalla Community. E infatti, di recente la pagina del supporto del gioco si è aggiornata con l'elenco dei nuovi dispositivi compatibili.

La lista si è arricchita con una serie di dispositivi freschi di lancio come vivo X Fold 2, vivo Pad 2, ZTE Axon Pad 5G e il tablet da gaming di Red Magic. Un momento: quest'ultimo non è ancora uscito!

Non vengono riportate né le specifiche tecniche né altri dettagli, tuttavia – visto lo spoiler – potremmo ipotizzare che l'uscita non sia poi così lontana. Di recente Red Magic ha annunciato un evento per il 10 maggio. Non ci saranno smartphone ma dispositivi da gaming (accessori come mouse, tastiere, ventole per telefoni e altro).

Tra questi nuovi prodotti potrebbe trovare spazio anche Red Magic Pad. Per quanto riguarda il nome, l'elenco di King of Glori menziona semplicemente un generico tablet da gaming del brand. Non è chiaro, quindi, quale sarà il nome commerciale.

