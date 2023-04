La febbre dei tablet contagia tutti: iQOO Pad avvistato ancora

È passato tantissimo tempo dal primo avvistamento del tablet di iQOO: nell'agosto 2020 il dispositivo è comparso come marchio registrato, insieme ad un possibile notebook. Due dispositivi che avrebbero arricchito l'ecosistema del brand di vivo ma che non sono mai arrivati sul mercato. Che il 2023 sia l'anno giusto? Stando ad alcuni insider asiatici iQOO Pad potrebbe non essere molto lontano.

iQOO Pad certificato: a quando il debutto del primo tablet del brand di vivo?

Come specificato anche in apertura, in passato abbiamo parlato di iQOO Pad e iQOO Book come marchi registrati, mentre ora è presente una vera e propria certificazione. Il nuovo dispositivo, sotto l'egida di vivo, avrebbe il numero di modello iPA2375. Purtroppo non viene svelato nulla di importante, ma solo la presenza di WiFi e Bluetooth; non è dato di sapere nemmeno se si tratterà di un terminale con connettività mobile (4G/5G).

Stando a vari insider cinesi, questo misterioso dispositivo sarebbe proprio iQOO Pad, il primo tablet della costola di vivo. Mancano dettagli su specifiche e design ma uno dei leaker ipotizza che il lancio potrebbe avvenire insieme alla serie iQOO Neo 8, in arrivo – presumibilmente – nel corso del mese di maggio.

Manca davvero così poco all'uscita del tablet? Aspettando una risposta, notiamo che anche DigitalChatStation (insider spesso affidabile) ha stuzzicato i fan su Weibo citando l'uscita di iQOO Pad.

Per ora non ci sono certezze; inoltre non sappiamo se iQOO sia intenzionata o meno ad espandere il suo ecosistema, almeno allo stato attuale: ricordiamo, infatti, le recenti voci in merito ad una fusione tra vivo e iQOO. I piani intorno a quest'ultima non sono ancora del tutto chiari anche se le indiscrezioni in merito ai prossimi flagship killer della gamma Neo continuano.

